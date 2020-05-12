世界旅游组织：全球217个旅游目的地100%对国际游客实施旅行限制

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据联合国新闻处消息，世界旅游组织今天发布一份最新研究显示，为防控新冠疫情，全球217个旅游目的地均100%地出台了针对国际旅客的旅行限制措施，其中有156个目的地彻底向国际游客关闭了边境，占到72%。

旅游组织表示，从今年一月底，世卫组织宣布新冠疫情为国际关注的公共卫生突发事件以来，欧洲共有83%的旅游目的地彻底禁止国际旅客入境，美洲的比例为80%、亚太70%、中东62%，非洲57%。

其中，有25%的旅行目的地已至少实施了三个月的旅行限制措施，40%至少实施了两个月，更重要的是，研究发现，目前没有任何一个目的地解除或放宽旅行限制。

旅游组织秘书长波洛利卡什维利（Zurab Pololikashvili）表示，“各国实施封锁、人们闭门不出后，旅游业在所有主要行业中受到的打击最为沉重。旅游组织呼吁各国政府携手合作，在认为安全的时候，以及时和负责任的方式，协调缓和及解除限制。旅游业是数百万人的生命线，尤其是在发展中国家。让世界再次向旅游业敞开大门将能够挽救工作机会、保护生计，使旅游业重新在促进可持续发展的过程中发挥其重要作用。”

世界旅游组织正与各国际机构、国家政府以及私营部门密切合作，为及时和负责任地恢复旅游业提供支持。过去两周以来，波洛利卡什维利已分别向二十国集团部长以及欧盟委员会发表讲话，呼吁各国在危机后的复苏过程中将旅游业作为重点。



