丰田汽车涉嫌歧视在美黑人和亚裔 被罚2190万美元

哈通社阿斯塔纳2月3日电 据外媒报道，近日，日本丰田汽车公司将赔偿黑人和亚裔人种由于汽车贷款所多缴纳的税款，共计2190万美元。

消息称，美国联邦监管机构发现，日本丰田汽车公司在汽车交易过程中，其黑人和亚裔顾客比白人顾客所需要支付的汽车贷款利率要多，为此丰田美国总部托伦斯（Torrance）已经同意为对这一涉嫌种族歧视的行为接受处罚。

日本丰田公司将会支付2190万美元罚金给那些黑人和亚裔买主们，以弥补他们在购买汽车时比白人超额支付的贷款。

美国司法部联邦消费者保护局从2013年开始调查丰田公司，一开始丰田公司的审查只是司法部广泛调查的一部分，司法部希望监管在汽车买卖中涉及到其它信贷公司的交易行为。

有关部门在调查过程中并没有发现丰田汽车信贷机构直接的歧视消费者行为，但是通用汽车经销商提高了黑人和亚洲人的贷款利率，而白人只提高了一点点。

首先，丰田汽车信贷公司会为买家提供一个基于他们信用等级之上的基准利率，然后，在经销商的允许下，黑人和亚裔乘客会被赋予更多附加利息。

加州中部地区律师德克尔(Eileen M. Decker)在一份声明中解释道：“没有任何一个消费者仅仅是因为人种不同就应该支付更多的贷款利率"。

据悉，调查报告显示，黑人相较白人要多支付0.27个百分点的利率，而亚裔人比白人多支付0.18%。转化为现金就是，黑人要比白人多支付200美元，亚裔额外支付100美元。目前并不清楚有多少买者涉入其中，但是根据报告显示，受损失者至少有10万人。