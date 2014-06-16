第21届世界石油大会在莫斯科拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳6月16日电，16日，第21届世界石油大会在俄罗斯首都莫斯科拉开帷幕。本届大会的口号是"负责任地提供能源强力支撑发展中的世界"，来自90个国家的5000多名代表参会，讨论石油领域里的最新进展。

在5000多代表中，包括30多个国家的石油和能源部长和400多名来自世界顶级石油公司的高管，这其中包括英国石油公司、壳牌石油、道达尔公司、埃克森美孚等，本届世界石油大会预计将会有5万人参观本次展会，而媒体代表也超过400人。 在本次大会上，500多家国际优秀的石油和能源公司将在5.5万平方米的展会上介绍投资情况，展出所拥有的技术，此外，还有500多名世界著名专家将就石油和天然气有关的领域发表演讲。

世界石油大会是一个国际性的石油代表机构，是非政府、非盈利的国际石油组织，被公认为世界权威性的石油组织，有超过60个成员国。作为世界顶尖能源展览会，世界石油大会每三年举行一次，第一届世界石油大会是1933年在伦敦举行，到2014年已经有80年的历史，被称为石油展中的奥林匹克。该大会的宗旨是为了人类的利益，加强对世界石油资源的管理，不断促进世界石油工业对先进的石油科学技术的应用和对有关的经济、金融及管理问题的研究；在全世界范围内推动和促进石油科学技术的发展。本次大会的展品包括石油机械设备、海上石油钻采设备、仪器仪表、油田专用设备及服务等。

哈萨克斯坦国家石油公司、田吉兹雪佛龙公司（ТенгизШевройл）、北里海作业公司（NCOC）等哈萨克斯坦公司将参加本次大会。