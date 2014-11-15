哈萨克斯坦坚戈迎来21岁生日

哈通社阿斯塔纳11月15日电，今天是哈萨克斯坦货币-坚戈纪念日。坚戈自1993年11月15日诞生至今已走过了21年的历程。今天，也是哈萨克斯坦金融工作者日。坚戈的诞生是哈萨克斯坦建国史上的一次标志性事件。总统纳扎尔巴耶夫曾经指出："坚戈的问世，是国家经济独立的显著标志。"因此，每年的这一天将举行纪念和庆祝活动。

现在，让我们简单回顾坚戈发行历程：

1993年11月12日，总统纳扎尔巴耶夫签署"关于发行哈萨克斯坦共和国国家货币"的法令。

1993年11月15日上午8时，哈萨克斯坦全境发行本国货币--坚戈，并以1:500的比率取代俄罗斯卢布流通，同时退出卢布区。第一版坚戈，其中的纸币在英国印刷，硬币在德国铸造。

坚戈新钞流通之后，央行公布了与当时部分外币的兑换比价，其中1英镑兑换6.92坚戈，1美元兑换4.68坚戈，1德国马克兑换2.74坚戈，1吉尔吉斯索姆兑换0.6坚戈。

1995年5月15日，哈萨克斯坦国家印钞造币厂正式建成投用，标志着国家自行印刷纸钞铸币的开始。

2006年11月15日，央行发行第二版坚戈。

2007年3月20日，央行发布坚戈符号。（编撰：流沙）