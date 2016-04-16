二战功勋老兵：总统的21世纪“无核化世界”宣言值得每一个人深思

哈通社阔科谢套4月16日电（记者阿斯兰•沃斯帕诺夫）现居住于阿克莫拉州的苏联卫国战争老兵阿斯勒别克•达吾列托夫认为，正如纳扎尔巴耶夫总统21世纪"无核化世界"宣言中所言，每一个人都应该珍惜当今的美好生活。

这位功勋老兵表示，纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上的讲话值得每一个人的深思。

"战争，会毁灭一切人类最智慧、最美好、最璀璨的创造，甚至会毁灭人类自身。历史早已经证明了，任何一个企图依靠武力去征服他人的国家，最终只会走向自我灭亡。战争带来的伤害有多么惨痛，已经牢牢地刻在我们这些亲历过二战的老兵心中。即使已经过去了70年，我依然能够清晰地回忆起，那场吞噬了无数无辜者的战争中，我所经历过的每一天。所以，我认为，正如纳扎尔巴耶夫总统在21世纪‘无核化世界'宣言中所说的一样，每一个生活在和平当中的人，都应该倍加珍惜这一来之不易的安宁与美好。这世上，怕是没有任何珍宝，比得上和平更为宝贵了吧。我所经历的一切，令我真心实意的希望我们的后人不要再经历一丝一毫的战火。对于人类文明而言，唯有和平最值得珍惜。"老兵说。

《21世纪"无核化世界"宣言》由纳扎尔巴耶夫总统在2016年3月31日-4月1日的第四次核安全峰会上提出，旨在通过全球性的广泛合作，促进无核化世界目标的实现，以及通过和平对话的方式解决争端实现和平。