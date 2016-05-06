纳扎尔巴耶夫：21世纪 建设一个非战的世界

数以百万计的人总为这样的问题而发愁:世界形势将走向何方？大国间的冲突会不会发展为新的长期对抗？哪个国家会成为下次全球性和地区性大国"代理战争"的牺牲者？哪个国家的土地上留有坦克履带痕和炸弹爆炸声？哪个国家的孩子将死于发射的导弹？难民潮将在哪里涌现？

60多年前，知名科学家爱因斯坦和哲学家罗素发表宣言说：战争是恶劣、可怕和不可避免的!科学家们发问：难道我们要等到人类被消灭才放弃战争吗？

20世纪人类最优秀的思想家们曾告诫道：将来的世界战争会用核武器消灭地球上的所有生命。他们曾预言，国际冲突不应通过战争来解决，消除战争是人类文明面临的最大的挑战，世界各国领导人应将它提上日程。



全球战争危险仍然存在



20世纪上半叶，核安全条约的成功谈判大大减少美国和俄罗斯的核武器，地球遭到核武器毁灭的威胁因此大大降低。五个核大国此后宣布暂停核武器实验，并遵守了承诺。



在互信基础上，欧洲安全与合作组织得以建立，横跨欧亚大陆和大西洋。各大国的相互配合及联合国的多边维和行动，使许多国际冲突和战争得以解决。



尽管21世纪寄托着全球人类的希望，但世界还处于全球战争的威胁之下。根据学者测算，人类文明共经历超过1.5万次战争，也就是每年发生3次战争。数以万计的人死于战争，许多国家、城市被摧毁，许多文明遭到毁灭。



进入21世纪以来，人类科学有了惊人发现，创造出新一代技术。人类发展渐入佳境，世界迈向第四次工业革命，许多疾病能够被治愈。然而，战争的流毒继续威胁着人类。军工业还在成倍增长，是许多国家重要的经济来源。战争也是导致许多国家公民死亡的重要原因。



战争的流毒更伸向未来的人工智能--军国主义思想悄然进入人类意识。目前，已有超过十亿件小型武器掌握在平民手中，每天数以千计的平民因此死亡。国家间冲突风险加剧，武装冲突影响范围遍及前两次世界大战发生的区域：东欧，北非和中东地区。



核不扩散条约的使命并没有被忠实履行。致命武器及其制造技术因一些大国的双重标准被传播到世界各地，致命武器落入恐怖分子之手只是时间问题。



国际恐怖主义凶险异常，由个别国家的个别行为开始发展到对亚洲、欧洲和非洲大规模的恐怖攻击。数以百万计的难民外逃，城市被破坏，最有价值的历史古迹被毁灭成为日常现实。



建设非战世界别无选择



我们的地球是独一无二、不可替代的。在21世纪，人类若不大胆走向非军事化，就不会有别的希望，地球将会变成无一人居住的堆放射性废物的垃圾场。为建设非战世界，人类需要一个纲领性方案。



《21世纪：非战世界》是指导消除战争流毒的全球行动的纲领性战略。它有几大基本原则：任何现代战争不会也不可能会有胜利者;新的战争无法避免使用基于核、化学、生物等科学的可能导致人类毁灭的大规模杀伤性武器;和平与安全、互相尊重、互不干涉内政原则是解决国家间争议、进行和平对话和建设性谈判的基础;对和平作出合乎逻辑的动作，完全禁止发展和制造大规模毁灭性核武器。这些基本原则应成为全世界解决国家间纠纷的基础。



销毁致命武器至关重要



非战世界，首先要在国际金融、贸易、发展领域保证全球公平。在联合国大会第70届会议上，哈萨克斯坦倡导制定全球战略倡议-2045计划。该计划旨在消除引发战争和冲突的根本因素。实现它的最好方式就是保证所有国家都能平等、公平地获得基础设施、资源和市场。



完全禁止发展和制造大规模毁灭性核武器，是迈向和平的切实动作。25年前，年轻的哈萨克斯坦先于世界其他国家，永久封闭塞米巴拉金斯克核试验场，随后自愿放弃前苏联的危险遗产--排名世界第四的核武器潜力及核武器载具。这个决定鼓励领先核大国暂停核试验。哈萨克斯坦还在国际原子能机构的支持下，建立以发展核能为目的的浓缩铀银行。



现在必须采取全球性措施，禁止将致命武器放置到宇宙空间、海洋海底及中间水域、北极地带。国际社会还应制定并执行强制性国际文件，以禁止使用科学研究手段制造新型大规模杀伤性武器，在联合国建立可能被用来制造和完善大规模杀伤性武器的科学发明清单。



在21世纪，创造稳定和平的地缘政治环境，循序渐进消灭战争，应是一项重大工作使命。为此，哈萨克斯坦于1992年发起亚洲相互协作与信任措施会议。27个国家、联合国和其他国际组织已参加，该大会成功实现制度化。在上海合作组织框架下，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国家间的多领域合作取得良好效果。世界范围内，建立南美、南大西洋、印度洋和平区也有很大潜力。



维护和平须建全球联盟



在21世纪，人类还要扫除军国主义残余，消除威胁全球安全及阻碍广泛国际合作的军事集团。有作用力必然有反作用力，如果单纯从军事角度看地缘政治，就不免产生对立。一些国家应当清楚其对世界安全所负的责任，不能为得到第三国支持，而利用近邻优势，施以军事管辖 。



国际社会应建立联合国保护下的和平、稳定、信任、安全全球联盟。这一联盟近十年的主要任务是消除阿富汗、伊拉克、也门、利比亚、叙利亚和乌克兰东部的战争与冲突，解决巴以冲突。需要指出的是，各国应适应并遵守新的国际裁军条件。取消反导系统和常规武器合同限制的做法将加剧欧亚大陆的政治空间军事化，缺乏远见。



21世纪世界需要和平!保卫21世纪的和平需要人们像上世纪一样不屈不挠地战斗。各国领导人对人类未来负有重大责任，应当为子孙后代的前途着想。保护和平，避免战争，需要包括政府、科学界、商业界、艺术界等在内的社会各界，乃至全世界所有人共同努力，这样上个世纪的错误才不会重演。无所作为或门面功夫只会带来全球性的灾难。（作者：哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫 来源环球时报）