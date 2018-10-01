印尼21岁空管员地震时拒撤离 助客机起飞后丧生

哈通社/阿斯塔纳/10月1日-据英国《每日邮报》报道，28日下午印尼中部苏拉威西省先发生6.1级地震，随后又发生7.4级强震，并引发大规模海啸。地震来临时，当地的一名航空管制员为了引导飞机安全起飞，错过了最佳逃生时间而丧生，年仅21岁。

据了解，21岁的阿贡（Anthonius Gunawan Agung）当时正在机场工作，作为一名航空管制员，他的职责是引导和确保飞机安全有序的起飞和降落。地震来临时，他所在的控制塔开始左右晃动，其他同事迅速逃离，但机场跑道上此时还有一架待起飞的飞机，而当时的路面因地震已经留下几道很深的裂缝。阿贡没有逃跑，而是留在摇摇欲坠的控制塔上，直到他确定自己已经引导飞机安全起飞。



报道称，当阿贡准备逃离时，控制塔已经摇晃地十分剧烈，他从四楼的窗户跳下逃生，腿部和体内各脏器受重伤，在医院救治两天后死亡。当地机场发言人表示，地震来临时阿贡牺牲自己，却挽救了数百人的生命。



29日，当地政府为阿贡举行了英雄级别的送别仪式，机场方面在他现有的工作级别上连升两级，以表示对他的致敬。事发当天距离阿贡22岁生日只有一个月。



【编译：达娜】