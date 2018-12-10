历史上的今天：首都正式迁移21周年

哈通社/阿斯塔纳 -- 21年前，哈萨克斯坦正式将首都迁移至阿克莫拉市，也就是今日世界瞩目的阿斯塔纳。

1997年12月10日便成为了国家历史上的伟大时刻。作为年轻首都的阿斯塔纳在短时间内成为了一座现代化城市以及国家和社会飞速发展的政治、经济、科学及文化中心。对于国家来说，这些年人民生活质量和水平发生改变、一体化举措初步落实、加强地缘政治地位重要性、经济带来新动力的历史阶段。



独立初期，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出迁移首都的初想，其中主要包括哈萨克斯坦中部地区。1994年，纳扎尔巴耶夫总统在议会全体会议上提出，将哈萨克斯坦共和国首都从阿拉木图迁移到阿克莫拉，同年7月6日议会通过迁都议案。纳扎尔巴耶夫总统迁都计划考虑到了地缘优势、经济以及环境等方面各类因素。至今为止，从没有人对此决定产生异议。

1997年哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫正式宣布国家首都从阿拉木图市迁移阿克莫拉市。1997年下半年各大国家部门陆续开始迁移至阿克莫拉。

1997年12月10日，纳扎尔巴耶夫总统正式宣布阿克莫拉市为哈萨克斯坦的新首都。



1998年，阿克莫拉市正式更名为阿斯塔纳，自此每年举行首都日便成为了国家传统节日。

迁都前7年，首都日在每年6月10日庆祝。首都日节日氛围年年得到增长，不仅成为阿斯塔纳群众，而是全国人民一年中最为期待的重要节日之一。2006年，根据阿斯塔纳市长决议，并经过城市管辖机构一致认同，节日正式命名为首都日。此外，为纪念议会通过迁都议案日，宣布首都日改为7月6日。2008年，哈萨克斯坦议会通过了对哈萨克斯坦《节日法》进行修改的法案，7月6日 - 首都日正式成为国家法定节日。



纳扎尔巴耶夫总统在其著作《在欧亚大陆的心脏》中写道，相信迁都阿斯塔纳是哈萨克斯坦以独立主权国家体现其国际地位的重要举措。迁移首都原因首先为，哈萨克斯坦加强地缘优势起到重要作用。其次为，这一抉择还将安全问题作为首要考虑因素。首都应处于国家地理位置中部地区，并同边境保持一定的距离。最后，首都迁移还将对发展国家经济带来新动力。

1999年，联合国教科文组织授予阿斯塔纳市"和平之城"称号，并颁发奖状，以表彰阿斯塔纳市短期内在城市、经济、政治建设、文化发展以及民族和睦事业取得的巨大成就。在这次评选中，阿斯塔纳市因全部评比指标达标，在世界各国12个城市中力压群雄一举夺冠。1998年阿斯塔纳加入自由经济区WEPSA国际协会。全球15座城市将阿斯塔纳视为友好城市，其中包括莫斯科、柏林、华沙、明斯克、基辅、安卡拉以及曼谷等城市。



成为独立主权国家、实现国家伟绩、建造现代化首都也是足够感到自豪的成果。在这一路，哈萨克斯坦总统纳扎尔耶夫的贡献尤为重要。若总统是国家独立的核心人物，那首都阿斯塔纳便是纳扎尔巴耶夫总统实现的一大梦想。

哈萨克斯坦新首都建造计划成为了20世纪末至21世纪初，前苏联国家中最庞大的工程项目。阿斯塔纳建造工程中纳扎尔巴耶夫总统注重强调了成为中亚面貌的城市。纳扎尔巴耶夫总统也在首都面貌中作出个人贡献，如巴伊铁列克观景塔以及总统文化中心的设计理念。由纳扎尔巴耶夫总统绘制的涉及草图目前已存放在国家博物馆内。



纳扎尔巴耶夫总统在其著作《在欧亚大陆的心脏》中透露，总统将巴伊铁列克观景塔初步构想图画在纸上，将理想的一份提交给了建筑师联盟，并得到了建筑设计师们的赞同。当纳扎尔巴耶夫总统收到专业人士绘制的《巴伊铁列克》的素描图时，仿佛看到了其已建造完后的照片。

20年里，首都阿斯塔纳成为了使全世界另眼相看的美丽城市，并且还形成了讨论国际重大议题、经济、宗教间磋商的平台。



"独立真正意义 - 自由编写属于自己的历史新篇章。独立将为我们寻找新的道路带来机遇，而阿斯塔纳则让我们找到了那条寻找的路。如今阿斯塔纳不仅是我们决定新战略的政治中心，还是凝聚民族精神的精神文明之都。"纳扎尔巴耶夫总统曾说道。

12月10日，将是哈萨克斯坦迁都阿克莫拉20周年的历史时刻。对此，祝贺哈萨克斯坦的首都并祝愿阿斯塔纳更加繁荣昌盛。



【作者：木合塔尔·木拉提】