肯尼亚首都袭击事件已造成21名平民和警察死亡

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 据新华社报道，肯尼亚警方16日晚说，该国首都内罗毕15日发生的袭击事件已造成21名平民和警察死亡，另有5名袭击者被击毙。

肯尼亚国家警察署负责人博尼特16日晚召开新闻发布会说，一名参与救援行动的警察送医后不治身亡。袭击事件已造成21人丧生，其中包括16名肯尼亚人、1名英国人、1名美国人和3名不明国籍的非洲后裔。另有28名伤员正在医院接受治疗。

博尼特说，警方已逮捕2名关键嫌疑人，目前正进行调查。

肯尼亚红十字会说，截至当地时间16日晚8时30分，仍有19人下落不明。

当地时间15日下午3时左右，在内罗毕韦斯特兰地区，武装分子首先引爆了停在一个停车场的三辆汽车，随后在附近一家酒店门口实施了自杀式爆炸袭击。据悉，多家跨国公司在该酒店所在的商业综合体办公。

索马里"青年党"宣称制造了这起袭击。"青年党"16日晚发表声明说，此次袭击是对美国宣布承认耶路撒冷为以色列首都以及"对巴勒斯坦穆斯林进行有组织迫害"的回应。"青年党"是与"基地"组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。