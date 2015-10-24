俄大赦逾22万人 15年来规模最大

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据新华网援引今日俄罗斯通讯社24日消息，俄国家杜马（议会下院）今年4月批准通过在卫国战争胜利70周年之际进行大赦的决定。按计划需要6个月时间，目前已接近尾声。俄司法部下辖的俄联邦处罚执行局将于本月27日公布最终大赦人员数字。预计最终将有逾22.5万人符合大赦条件。消息称，本次大赦将为俄罗斯近15年来规模最大的一次。此前有媒体表示，此次大赦将涉及35万至40万人。

此次大赦主要针对刑期不超过5年、罪行较轻或属中等程度的犯罪嫌疑人、被控犯罪正接受审判及首次被判刑者，其中包括对国家有功者、参加过保卫国家战争的人、曾在阿富汗或其他发生军事冲突国家服役的人、曾参加车臣战争和北高加索反恐行动的人、曾荣获苏联和俄罗斯国家奖章的人以及参与过切尔诺贝利核电站事故处置的人员等。 未成年人、拥有未成年子女或残疾子女的女性、孕妇、未实施过针对未成年人犯罪行为的单亲父亲、年龄超过55岁的男性和年龄超过50岁的女性、一类和二类残疾人、三期和四期癌症患者、开放性肺结核患者、过失犯罪者等也包括在此次大赦范围内。此次大赦不适用于犯有严重罪行的人和惯犯。 此前，自1994年起俄罗斯已实施18次大赦，共涉及超过30.6万人。此前规模最大的一次是2000年5月卫国战争胜利55周年之际，共大赦超过20.6万人。