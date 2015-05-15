中国中铁将在哈萨克斯坦建设轻轨 线路总长22.4公里

哈通社阿斯塔纳5月15日电 据新华网消息，由中铁旗下中铁国际集团牵头的联合体与哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨公司已就阿斯塔纳市轻轨一期项目签署EPC框架协议。

根据框架协议，阿斯塔纳市轻轨一期项目线路总长22.4公里，设18座车站和一个车辆段，设计时速80公里，配备19列车辆；明确了采用中国规范设计施工并装备中国设备；承诺中方施工人员及项目所用材料设备将享受绿色通关许可，以确保24个月的有限工期。框架协议一方面明确了与联合体的合作关系外，另一方面也将作为哈方向中国国家开发银行申请项目建设资金贷款的依据。 中铁国际集团总经理陈诗平介绍，目前，由中铁国际集团与北京国有资产经营有限公司组成的联合体将配合业主完成新的项目可研报告。业主在框架协议中承诺将努力在三个月内完成项目的融资审批，并在此前完成与联合体的EPC商务合同谈判，使项目能尽早正式开工，确保在2017年世博会开幕前通车。 中国中铁股份有限公司，简称中国中铁，公司控股股东为中国铁路工程总公司，是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融信托和外经外贸于一体的多功能、特大型国有企业集团，属中国国务院国资委监管的中央企业。总部设在北京市。