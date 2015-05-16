莫迪访问上海：中印再签220亿美元协议

哈通社阿斯塔纳5月16日电 据BBC报道，印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）在访华行程最后一天访问上海，期间见证中印两国再签署总额超过220亿美元的经济合作协议。

5月16日上午，中国与印度在上海签署21项协议，内容涉及可再生能源、码头贸易、金融与工业园区等等范畴。 "让我们为共同的利益进行合作吧"，莫迪在签字仪式上发言说。 他向在场200家中国与印度企业的代表表示："现在印度已经准备好切实做事了。" 莫迪在就任印度总理不到一年后访华，期间两国在经济和文化领域两方面的交流活动，显示这两个在政治和外交上一直有分歧的国家正在改善关系--两个世界上人口最多的国家在边境争议和中国对巴基斯坦的支持等问题上一直存在争议。

他向在场200家中国与印度企业的代表表示："现在印度已经准备好切实做事了。" BBC驻北京记者马腾（Martin Patience）分析说，在数十年的不信任之后，中印现在均强调加强合作的需要，而经济是两国能够取得共识的领域之一；不过，两国关于边境问题的分歧目前仍看不到解决的迹象，而两国分别寻求加强地区影响力的行动方向也有可能在日后导致关系紧张。 莫迪（右）在就任印度总理不到一年后访华，进行经济和文化领域的交流活动；图为莫迪在习近平（中）陪同下接受西安寺庙赠送的佛像 "历史责任" 5月14日，莫迪在中国国家主席习近平陪同下参观了西安古城，之后一天又在北京与中国国务院总理李克强会面。 习近平与李克强在会面中均强调了中印两国应该建立互信，莫迪则表示彼此对将两国关系变作正面力量有"历史责任"。 但他同时表示，中国有需要考虑在一些阻碍中印两国发展全面伙伴关系的问题上改变处理方式。 5月15日，在莫迪到访北京期间，中印两国签署了总额达100亿美元的合作协议，涉及教育、基础设施建设等领域，以及两国合作发展智库项目，和海上事务和海洋科学等方面开展合作等事务。 5月15日，莫迪在李克强陪同下在北京天坛观赏了太极和瑜伽表演，他表示这两项运动是两国增进文化交流的独特途径 "软外交" 5月15日，莫迪在李克强陪同下在北京天坛观赏了太极和瑜伽表演，他表示这两项运动是两国增进文化交流的独特途径。 400多人组成的瑜伽和太极表演队伍在天坛祈年殿广场上进行联合表演，其中在太极表演阵列中有印度青年，而在瑜伽阵列中也有中国青年。 中国《新京报》引述莫迪表示，瑜伽和太极都是能平衡精神、身体与智慧，"希望这两种文化符号成为两国关系的桥梁"。 李克强则表示："太极与瑜伽虽然形式不同，但在内容上有相通之处。" "这是中印文明的传统，也是东方文明的传统。" 莫迪与李克强在天坛观赏太极和瑜伽表演后与现场表演者玩起了自拍 印度传媒"第一报网"（Firstpost）还引述莫迪说："当今世界的每一个角落都面临巨大的压力，而瑜伽是应对这些问题的方式。" "不管是瑜伽还是太极，都能够给处于压力中的人注入新的精神活力。" 结束访华行程后，莫迪将前往蒙古和韩国访问。