去年至今我国共有220人因涉恐被法办

哈通社阿克托别 - 在19日于阿克托别举行的马吉利斯（议会下院）巡回会议上，马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林表示，国家安全机构开展的一系列反恐行动有效地阻止了多起企图在我国境内实施暴力恐怖活动的预谋。

根据此前报道，马吉利斯国际事务、国防和安全委员会多位议员，由议长尼格马图林率领，于日前抵达阿克托别，并在当地召开巡回会议，讨论反恐事宜。



会上，议长尼格马图林强调，去年6月5日的阿克托别恐袭事件，对所有人而言都是一次沉痛的打击和教训。



尼格马图林指出，保障社会秩序的稳定和人民生活的和谐，一直是哈萨克斯坦的首要目标。为此在立法层面做出了大量工作，其中便包括《反恐法》的通过。



他表示，在去年的恐怖袭击事件发生之后，《反恐法》相关条例得到了相应的补充和修改，此外，哈萨克斯坦还成立了专项反恐委员会。



"恐怖主义是不分民族、宗教和时间场合的严重威胁，因此我们不能对其放松警惕。去年发生的恐怖袭击，对我们所有人而言都是一个教训。为了确保这类惨剧再次发生，各级政府机构、各党派、社会团体需精诚团结，携手共同努力。这是事关全民的大事，因此绝非仅仅是安全部门的责任。"尼格马图林说。



下院议长还在讲话中强调，需做好针对青年人的教育工作。



会上，安全机构代表在发言当中指出，通过去年至今在我国国内启动的各项反恐措施及工作，共有220多名涉恐人员被移交法办。



【编译：木合塔尔·木拉提】