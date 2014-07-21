马航坠机事故已寻获223具遗体

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据中新网报道，马航MH17客机坠毁事故进入第五天，乌克兰方面表示，救援人员已在坠机现场找到223具遇难者遗体，并与民间武装就遗体转运事宜达成初步协议。此外，乌民间武装称已找到MH17黑匣子，同意交给国际调查人员。

196名遇难者遗体被找到乌冲突双方就遗体转运达协议

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，参与搜寻行动的乌克兰当局人员表示，对MH17航班坠毁现场的搜寻范围进一步扩展，覆盖34平方公里，目前已有223具遇难者遗体被找到。

乌克兰副总理格罗伊斯曼20日表示，乌克兰政府和东部民间武装已就失事马航客机遇难者遗体转运事宜达成初步协议。

俄国际文传电讯社援引格罗伊斯曼的话说，乌克兰专家和欧洲安全与合作组织观察员将监督用冷藏车厢经铁路转运遇难者遗体。乌克兰国家紧急情况局表示，已在东部哈尔科夫州紧急情况局成立总指挥部，协助事故调查。

俄新社此前报道称，当日载有部分遗体的火车从距空难现场不远的乌克兰托列兹市出发，前往顿涅茨克市。火车离站前，身处空难现场的欧洲安全与合作组织(欧安组织)代表检查了运载遗体的5节冷藏车厢。

媒体称乌民间武装已找到MH17黑匣子 送往顿涅茨克

据国际文传电讯社报道，乌克兰东部民间武装20日说，坠毁的马航MH17客机黑匣子已经找到并送往顿涅茨克。民间武装在社交网站推特上写道：“黑匣子：送到了顿涅茨克。”

“顿涅茨克人民共和国”总理亚历山大表示，他们愿意将黑匣子交给国际调查人员，但不会交给基辅方面。

目前MH17客机黑匣子的下落依然扑朔迷离。18日较早时，乌克兰民间武装称，在事故现场发现“12个飞行纪录仪的其中8个”，但后来又否认寻获，同时，乌克兰应急部门人员表示已找到全部两个黑匣子。

此外，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄支持国际专家尽快在现场寻获飞机“黑匣子”，俄“不打算夺走它们”。

但截至19日晚，马来西亚交通部长廖中莱在新闻发布会上，依然表示马方不清楚黑匣子的下落，为此他将在赶赴基辅，确认这一情况。

美担忧空难现场情况 俄对失事原因版本困惑

美国国务院发布的消息称，国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫电话交谈期间表示，对于马航MH17客机空难现场的情况表示担忧。

克里指出，国际呼吁让参与调查的人员立即全面和无阻挠的对MH17航班出事地点进行调查。他还强调，欧安组织监察员和国际调查工作人员已经连续第二天没有获批准全面视察现场，“美国对此非常担心”，他说。

克里还呼吁俄罗斯立即采取明确的措施，缓解乌克兰紧张局势。

与此同时，俄罗斯方面也表达了自己立场。俄罗斯外交部称，许多国家在马来西亚航空公司客机于俄乌边境坠毁事件调查尚未开始前，就已发布其有关空难原因说法，从而对调查进展施压，俄方对此感到困惑。莫斯科方面呼吁乌克兰冲突双方允许国际专家进行调查。

马航宣布永久封存MH17航班号 航班号更改为MH19

马航官网20日下午就MH17航班在乌克兰坠毁事件发布第八份声明，指出MH17作为航班号码从此封存，退出使用，以示对MH17航班上乘客和机组人员的悼念和尊重。

声明说，MH17这一航班号将从2014年7月25日起永久停用。从荷兰阿姆斯特丹执飞马来西亚吉隆坡的这一航线航班号码将更换为MH19。声明还说，马航对这一航线的服务力度、频率等不会发生改变。

今年3月，马航公司将由吉隆坡飞往北京的凌晨航班号由MH370改为MH318。返程则为MH319。牵动全球的MH370航班在航空史上“定格”。

此外，马航还承诺，对于MH17坠毁事件发生后取消乘坐马航客机的乘客，公司将予以全额退款。马航将承担所有因MH17事件受影响或希望改变行程的马航乘客的改签费用。