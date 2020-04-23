新冠肺炎：全国累计确诊2289例 治愈病例增至560例

哈通社/努尔苏丹/4月23日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例达2289例。

据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台消息，2020年4月22日17:50~22:40时，全国新增新冠肺炎确诊病例 38人 。

新增的38个病例分别来自：

阿克托别州-12；

江布尔州-10；

巴甫洛达尔-8；

努尔苏丹市-5；

克孜勒奥尔达州-2；

阿拉木图州-1。

加上此前通报的116例新增病例，本日新增病例已达154人。

截至发稿前，全国累计确诊病例已达2289人，其中治愈出院人数560人，死亡20人。

哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：

努尔苏丹市– 428/ 207 / 2

阿拉木图市– 756 / 88 / 6

奇姆肯特市– 133 / 18 / 3

阿克莫拉州 – 83 / 20 / 4

阿克托别州 – 55 / 10 / 0

阿拉木图州 – 69/ 9 / 0

阿特劳州 – 82 / 31 / 0

东哈州 – 15 / 5 / 1

江布尔州 – 98 / 40 / 0

西哈州 – 86 / 2 / 0

卡拉干达州 – 103 / 30 / 0

库斯塔奈州 – 36 / 3 / 1

克孜勒奥尔达州 – 161 / 46 / 0

曼格斯套州 – 19 / 4 / 0

巴甫洛达尔州 – 58 / 1 / 1

北哈州 – 30 / 25 / 0

突厥斯坦州 – 77 / 21 / 1



