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    新冠肺炎：全国累计确诊2289例 治愈病例增至560例

    22:42, 23 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月23日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例达2289例。

    据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台消息，2020年4月22日17:50~22:40时，全国新增新冠肺炎确诊病例 38人

    新增的38个病例分别来自：

    阿克托别州-12；

    江布尔州-10；

    巴甫洛达尔-8；

    努尔苏丹市-5；

    克孜勒奥尔达州-2；

    阿拉木图州-1。

    加上此前通报的116例新增病例，本日新增病例已达154人

    截至发稿前，全国累计确诊病例已达2289人，其中治愈出院人数560人，死亡20人

    哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：

    努尔苏丹市– 428/ 207 / 2

    阿拉木图市– 756 / 88 / 6

    奇姆肯特市– 133 / 18 / 3

    阿克莫拉州 – 83 / 20 / 4

    阿克托别州 – 55 / 10 / 0

    阿拉木图州 – 69/ 9 / 0

    阿特劳州 – 82 / 31 / 0

    东哈州 – 15 / 5 / 1

    江布尔州 – 98 / 40 / 0

    西哈州 – 86 / 2 / 0

    卡拉干达州 – 103 / 30 / 0

    库斯塔奈州 – 36 / 3 / 1

    克孜勒奥尔达州 – 161 / 46 / 0

    曼格斯套州 – 19 / 4 / 0

    巴甫洛达尔州 – 58 / 1 / 1

    北哈州 – 30 / 25 / 0

    突厥斯坦州 – 77 / 21 / 1



    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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