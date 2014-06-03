新疆：考私人飞机驾照最低22万元

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，记者从石河子新疆天翔航空学院了解到，最低22万元，最快在2~3个月时间就能拿到私人飞机驾照，另花80万元可以购买一款低端小飞机。

最快两个月拿驾照 "只要年满17周岁，初中以上文化程度就可以报考。"新疆天翔航空学院综合部主任王泽说，能报考汽车驾照的身体条件也能报考飞机驾照。 王泽介绍，该学院已有40多人毕业，目前共有8期学员近200人，第九期学员计划招收60人。 民航新疆管理局飞行标准处数据显示，2012年、2013年我区审批飞机驾照每年200本左右。 据了解，目前全国专门进行飞机驾照培训的学校有12所，2010年以前新疆飞机驾照考试培训均在中国民航飞行学院广汉分院，目前疆内仅有天翔航空学院一家可以进行飞机驾照培训。 民航新疆管理局飞行标准处工作人员介绍，飞行驾照提出申请后，该处将会在20个工作日内进行审核，通过后提交给中国民用航空局，再进行一次20个工作日内的审核，全部通过就可以下发飞机驾照，一般申请过程不超过两个月。 商用驾照比"私照"贵 22万元的"私照"仅能作为个人不以赢利目的的飞行，而"商照"拿到后则可以到航空公司或通航公司求职。 据了解，如果报考商用飞机驾照，费用为50万元-70万元，平均培训期为一年半。 商用飞机驾照准毕业生李冰雷说，学员要经历至少一轮体检，之后将要面对4-6个月的理论培训与考试，包括民航飞行人员私照、商照、仪表等级理论考试，还有全英文的航线运输飞行员考试，私照、ICAO（全英文对话）、商照、仪表实践考试。通过后，才有在某个固定的机型上看别人飞的资格。 "拿私照仅需要飞够40个小时，但拿商照需要飞够231个小时以上。"李冰雷说，自己已经结束了全部课程，正在申请飞机驾照。 飞行员紧缺促生驾照热 "70万元的学费看起来挺多，但实际上航空公司会在签约时负担全部或部分费用。"李冰雷说。 近年各家航空公司因新开航线、新增飞机，对飞行员需求量猛增，27岁的李冰雷之前在天津航空做过近三年的地面安全主管，他也由此了解相关情况，于是他毅然放弃稳定的工作决定花一年半时间考取飞机驾照。 据天翔航空学院毕业生统计情况，该校两年培养出40多名拿到飞机驾照的学员，100%被签走，25人到了内地各大航空公司，15人被通航公司录取，并且大部分是在签约时由航企支付了全部或部分学费。 据了解，今年民航局已明确要制定通用航空发展的"十二五"专项规划。整个"十二五"规划新增1000架通航飞机。 截至目前，新疆地区正在运营的通用航空企业（单位）共有7家，其中经营性通用航空企业6家（含1家航空俱乐部）、非经营性通航单位1家。另有4家通用航空企业正在筹建，飞行员缺口较大。