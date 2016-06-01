拿了22块奥运奖牌依然不满足 备战里约的菲尔普斯对自己挑剔至极

迈克尔·菲尔普斯对自己十分挑剔。不过，在最近的一次比赛后，可以挑剔的问题越来越少。

关于迈克尔·菲尔普斯有两件事情要知道：

1） 他身材苗条，线条流畅，充满力量，感觉和他在2008年北京奥运会夺冠时一样强壮；

2） 他对自己十分挑剔，在他最近一次比赛后，可以挑剔的问题越来越少。

他以1:57:90完成200米个人混合式游泳，这是今年该项目第三快的速度，也是菲尔普斯自2003年的最快速度，但菲尔普斯批评自己的自由泳。

"我的自由式游得不太好，"22面奥运奖牌得主说，"我没有真正满意过。我总是喜欢可以继续努力。我在过去几个月漫长地改进自由泳动作，希望可以有更大的突破。"

"我看到我有速度，这是我曾在某段时间的不足。我想其他的也会随之改善。"

菲尔普斯和他长期教练鲍勃•鲍曼（Bob Bowman）在四月中旬见面后没有什么负面新闻，这次见面他们关注的是菲尔普斯200米自由泳，蝶泳，和混合游泳。他在两项（蝶泳和混合泳）比赛中赢了，丢了200米自由泳的A轮决赛的冠军，尽管他在B轮决赛中游出了1:48:21的成绩，这是美国梅萨站游泳大奖赛（Mesa Arena Pro Swim Series ）第三最佳成绩。这次见面也是为6月26日在奥马哈举行的奥运选拔赛的非正式预热。

在他们没有什么瑕疵被别人可挑剔的时候，他们自己来挑刺，而不是在接下来的几周关注特定的领域比如说某个自由泳动作或某种转身。

在梅萨，菲尔普斯看起来状态很好，事实上也确实很好。30岁的菲尔普斯说，他自2007年8月开始就没有感觉到这么好的身心状态，那时他密集地参加训练，赢得了8面金牌。他搬到了亚利桑那州，住上了差不多一年时间，这对他是好事。菲尔普斯师从亚利桑那州屈指可数的教练鲍曼，去到阳光灿烂的地方一起训练，像以往一样。这次搬动的时机正好；在2014年9月在巴尔的摩醉驾回家被捕之后，这件事让他被罚禁止参加美国游泳比赛6个月，他给自己报了一个戒酒项目。

从那以后，他说他不再喝酒了，和他的未婚妻尼克尔·约翰森（Nicole Johnson）在斯科特斯戴尔（Scottsdale）安顿下来。这个月早些时候他们的儿子出生了，名字叫布默（Boomer）。

菲尔普斯坚持里约热内卢奥运是他最后一次参加奥运会。现在还不清楚他在六月会参加选拔赛的哪个项目，或者他希望参加里约奥运的哪一项游泳比赛--除了蝶泳以外，当然还有接力。

但是，他每次跳入泳池时更加清楚的是：他准备好了，而且他认为他距离拼完自己的最后一块拼图更近一步，这幅拼图始于从他2008年北京奥运的完美表现。

"我有没有想过可以回到当时的水平？没有，"菲尔普斯说。"但我想从上一个夏天之后，那个意外之后--在国家赛的第一场比赛以1：52：94赢得200米，自他在6年前穿着高科技泳衣打破世界纪录后的最佳成绩，我的感觉是，‘这次又是真的。'这是我怀念的东西，因为太久没有过这种感觉了。"

来源：界面