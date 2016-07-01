土逮捕22名疑似极端分子 居民称不会被恐怖主义吓倒

哈通社阿斯塔纳7月1日电 据香港《文汇报》7月1日报道，土耳其伊斯坦布尔阿塔图克国际机场发生的自杀式恐袭，死亡人数增至44人。

土耳其安保部门在全市16个地点拘捕22名怀疑涉案的极端组织"伊斯兰国"(IS)分子。



总统埃尔多安于全国哀悼日发表电视讲话，誓言土耳其不会因今次袭击而分化。



土耳其内政部长阿拉表示，恐袭死者包括19名外国人，目前搜集的证据显示，是IS策动袭击。



土耳其总理伊尔迪里姆称，调查显示，3名袭击者乘坐的士前往机场，由于未能通过例行安检程序，因此无法进入客运大楼。



3人随即取出武器，并在安检区向路人扫射，其中2名袭击者分别在入境及离境大堂引爆身上炸弹。第3名凶徒一直在大楼外等候，待乘客冲出大楼，便引爆炸弹。伊尔迪里姆形容，施袭手法与IS去年11月袭击巴黎巴塔克兰剧院相似。



当局继续调查案件，翻查闭路电视片段，追查是否还有在逃者。遇袭机场在事发后约5小时重开，机场内店铺大多恢复营业。



有咖啡店主称，尽管犹有余悸，但所有人均已返回工作岗位。一名货机机师表示，不会被恐袭吓倒，"这是他们(恐怖分子)想做到的，但我们会继续下去，不会被他们吓怕"。



哈萨克斯坦外交部此前发表声明称，此次袭击事件死难者中没有哈萨克斯坦公民。（编辑：木合塔尔·木拉提）