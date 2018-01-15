22名哈萨克斯坦选手将参加田径亚锦赛
10:15, 15 一月 2018
哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 据prosports.kz报道，亚洲室内田径锦标赛2月1-3日在伊朗首都德黑兰举行。
消息称，哈萨克斯坦共派出22名选手（10名男性和12名女性运动员）参加该赛事。其中，男选手将参加6项，女选手参加8项比赛。
哈萨克斯坦代表团运动员名单：
男子组：
弗拉季斯拉夫·戈里格罗夫 -- 60米短跑；
米哈伊尔·利特维恩 -- 400米跑和4X400米接力赛；
德米特里·科布罗夫 -- 4X400米接力赛；
安德烈·索科洛夫 -- 4X400米接力赛；
维亚切斯拉夫·泽慕斯 -- 60米跨栏；
洛曼·罗什卡列夫 -- 跳高；
尼基塔·菲利波夫 -- 撑杆跳；
达尼勒·珀利亚尼斯基 -- 撑杆跳；
伊万·伊万诺夫 -- 铅球。
女子组：
维多利亚·兹娅布金娜 -- 60米短跑和4X400米接力赛；
莉玛·卡沙弗蒂诺娃 -- 60米短跑；
兹伊娜·米西娜 -- 400米和4X400米接力赛；
斯韦特兰娜·戈里恩多娃 -- 400米和4X400米接力赛；
留波夫·乌沙科娃 -- 4X400米接力赛；
塔提亚娜·尼尔左纳科 -- 1500米；
阿伊克莉姆·什娜兹别克娃 -- 60米跨栏；
娜蝶芝达·杜波韦斯卡耶娃 -- 跳高；
阿纳斯塔西亚·耶尔马科娃 -- 撑杆跳；
伊莉娜·埃克托娃 -- 三级跳；
玛丽亚•奥夫钦尼科娃 -- 三级跳；
娜蝶芝达·吉尔诺斯 -- 5项全能。
【编译：小穆】