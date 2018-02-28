蒙古春季金鹰节：22名巴彦乌列盖哈萨克训鹰选手将参加大赛

哈通社/巴彦乌列盖/2月28日 -- 蒙古国第11届春季金鹰节（Spring Golden Eagle Festival）将于3月4-5日在首都乌兰巴托举行，共有22名该国巴彦乌列盖省哈萨克训鹰选手将参加本届大赛。

据了解，该猎鹰大赛由蒙古国自然环境与旅游部、旅游管理局、巴彦乌列盖省省长事务管理局、乌兰巴托市自然环境与旅游厅，以及蒙古国猎鹰协会联合举办。

蒙古国猎鹰协会主席、历史学博士耶德勒汗·霍尼斯拜吾勒说："蒙古国政府为进一步推动旅游业发展，每年3月3-5日在国内部分地区举行展示游牧民族生活习惯和文化的节日。比如，在库苏古尔省和南戈壁省举行牦牛和骆驼赛，而在乌兰巴托市举行猎鹰大赛。因观众人数的增长，游牧民族-2018活动框架下举行的节日将由之前的1天，延长至2天。"



据他介绍，代表巴彦乌列盖参加本届猎鹰大赛的22名选手中年龄最高的选手为80岁的巴铁依，最小的为14岁的阿伊克丽姆。此外，艾肖丽范、古丽哈伊姆和阿伊克丽姆等3名猎鹰少女参加比赛。



据悉，去年举行的该猎鹰盛会共吸引了2万多名国内外游客。





【编译：小穆】