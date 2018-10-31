印尼发现22米长疑似坠毁客机遗骸物体

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 据路透社报道，31日，印尼一名海军官员表示，印尼搜救人员在狮航JT610客机坠海的区域，发现了一个22米长的物体。该物体疑似为29日坠毁客机的机身部分，目前，印尼搜救各方正在进行验证。

据报道，印尼上校哈里斯·努格罗霍(Haris Djoko Nugroho)称："当地时间30日，我们发现了一个相当大的物体。"努格罗霍说，海军正在使用侧扫声纳来验证该物体是否属于失踪飞机。他说，海军潜水员也会进行检查。

印尼军方领导人哈迪(Hadi Tjahjanto)说："我们坚信，我们已经找到了坠毁客机JT610的部分残骸。"他补充说，搜索小组已经掌握了残骸的位置坐标，目前必须确认该残骸是否为坠毁飞机的机身。



印尼部署了"pinger定位器"， 试图在坠机现场定位飞机的黑匣子。印尼国家运输安全委员会副主席Haryo Satmiko称："当地时间30日下午，搜救队听到了，海下35米深的地方传出的定位器发出的信号。""当地时间31日早上5点，相关搜救团队已在该地点进行潜水找寻。"

据印尼媒体报道，截至当地时间30日19时，搜救人员除寻获大量手提包、皮夹、手机、文件包等私人物品和救生衣等机上物品外，还寻获了52张身份证，其中男性34张、女性18张。两天时间共寻获37袋尸体残骸，并已送到当地警察医院以待身份核实验证。当天仍未发现坠毁飞机的机身和黑匣子。

据悉，当地时间29日6时20分，一架载有189名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音737MAX8客机，从雅加达苏加诺·哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞13分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜(Karawang)附近海域坠毁。

【编辑：小穆】