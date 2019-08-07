韩国和哈萨克斯坦双边贸易额达22亿美元

哈通社/阿拉木图/8月7日 -- 韩国驻哈大使金大植7日在新闻发布会上向媒体记者们介绍了哈萨克斯坦与韩国之间当前的经贸情况。

据其介绍，2018年哈萨克斯坦与韩国之间的经贸额达到了22亿美元。

«韩国是哈萨克斯坦前十位的投资国之一。韩国对哈投资主要集中在对经济发展具有重要意义的汽车制造、电子以及制药业等领域，总投资额度已经超过了40亿美元。哈萨克斯坦目前推出的招商引资优惠政策很吸引韩国投资者的关注。»韩国大使说。

截至目前，在哈营业的哈韩合资企业超过了500家，其中向现代、LG、三星、乐天、Dongil Highvill等公司在哈萨克斯坦取得了相当亮眼的成就。

«我们非常重视两国之间的合作项目。例如，目前在韩国参与下，真该建设大阿拉木图环道项目。至2019年底，将在哈建成新的韩资汽车制造厂，投入运营后可年产汽车2万辆。韩国资本在哈萨克斯坦的食品加工业、矿业等领域也有参与。»他说。

谈及哈萨克斯坦正在推动的数字化进程，金大植大使表示，韩国在这一领域积累了大量经验，可为哈萨克斯坦提供帮助和借鉴。

«在IT领域，韩国愿意为哈萨克斯坦的智能技术发展提供帮助。在两国总统的会谈后，双方有望在全新的领域开展合作。»他补充说。

【编译：木合塔尔·木拉提】