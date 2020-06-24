23年内首都人口增长3倍

哈通社/努尔苏丹/6月24日 —— 据努尔苏丹市政府消息，首都人口23年增长3倍，2020年5月总人口达1149947人。

数据显示，1997年的切列诺格勒是拥有30万人口的阿克莫拉州首府。成为哈萨克斯坦首都以来的23年内，城市人口增长了3倍，已达1149947人，增幅为849442人。1999年，城市1岁以下婴幼儿总数为3853人，而100岁以上人口总数仅为8人。当前，首都1岁以下婴幼儿人口达29516人，而100岁以上居民人数超过100人。

努尔苏丹市统计厅称，首都人口近些年超过了多数国家首都的人口，其中包括美国首都华盛顿（70.5万人）。

据统计，1999-2001年，首都人口每年增长近5万人。根据国内移民和自然增长率，2016年城市人口增长10多万人，创造历史记录。

数据显示，截止今年5月，努尔苏丹市女性人口总数为598009人，而男性人口总数为551938人。此外，萨热阿尔卡区总人口为34万人、阿拉木图区人口为29.9万人、伊希姆区人口为27.2万人、拜科努尔区人口为23.7万人。

据悉，努尔苏丹市将于每年7月6日迎来首都日。

【编译：小穆】