田吉兹油田新设230床位新冠防治医院

哈通社/阿特劳/5月19日 – 阿特劳州在田吉兹油田设立了配备有230个床位的传染病专科医院，系当地设立的第三家临时医院。

阿特劳州地区防疫指挥部消息称，这一措施旨在阻断病毒的传播。

新设立的传染病专科医院位于隶属于田吉兹油田的TCOV员工轮换居住区内。

目前，已有211名确诊患者入住医院。在这批患者中，55人为轻症患者，156人为无症状感染者。

消息称，州立第二医院的25名专业医护人员组成了医疗小组，目前已入驻该临时性专科医院负责相关诊治工作。

此外，田吉兹油田配属诊所的62名医护也被纳入到了新设医院的医护人员队伍当中。

院方认为还需要再吸纳至少10名医护人员。

截至目前，油田区域内已有2000多名与确诊患者有过接触历史的员工正在接受隔离观察。

区域防疫指挥部警告称，如果不及时采取检疫措施，迅速设置路障，流行病就可能失控，感染可能蔓延到州首都。

目前，来自国家各相关机构的防疫人员正在TCOV员工轮换居住区开展检疫防疫和信息采集收集工作。共和国分析中心也将从19日开始在当地设立实验室并开展工作。

在此之前，田吉兹油田区域已经分别建立了2座拥有80个床位和610个床位的专科医院。

【编译：木合塔尔·木拉提】