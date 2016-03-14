中国三年来宣告2369名被告人无罪

哈通社阿斯塔纳3月14日电 中国两会期间，出席两会的全国人大代表和政协委员们认为，从基层的实际情况看，中国司法领域人权保障的进步十分明显。

被追诉人、被羁押者和罪犯的人身权利进一步得到保障。"一个犯罪嫌疑人，当他开始接受讯问时，就必须全程录音录像，此举被视为防范刑讯逼供的有效手段。"全国人大代表、江西省瑞昌市公安局肇陈派出所教导员周俊军说。目前，法律援助机构在中国各地的看守所设立了超过1700个法律援助工作站。监所的医疗卫生工作也更加专业化，目的是确保在押人员患病得到及时、有效治疗。

3月13日，中国最高人民法院院长和最高人民检察院检察长将向全国人大代表报告一年工作。来自法院、检察院系统的代表委员介绍，近年来，中国各级司法机关强化司法公正公开，积极推进多项司法改革举措，进一步促进公正审判权有效实现，司法领域人权保障迈上新台阶。

从2015年2月开始，刑事被告人或上诉人统一穿便装出庭受审，不再穿着监管机构的识别服，且一般情况下不使用戒具，彰显了无罪推定的理念，体现了现代司法文明。最高人民法院还出台规定，死刑复核案件，律师可直接向最高人民法院法官当面陈述辩护意见。

2013至2015年，各级法院共依法宣告2369名被告人无罪，切实保障无罪者不受追究。比如，内蒙古自治区高级人民法院依法再审呼格吉勒图故意杀人、流氓罪一案，改判呼格吉勒图无罪。

对于遭受冤假错案伤害的当事人，司法机关正通过国家赔偿的方式给予抚慰。全国人大代表、最高人民法院副院长李少平介绍，2014年以来，各级法院受理国家赔偿案件10881件，赔偿金额为11338.9万元。对因遭受犯罪侵害或民事侵权无法获得有效救济、生活困难的当事人，司法机关还积极提供司法救助。2015年，法院实际使用司法救助资金8.5亿元，41823个司法救助案件中的当事人及其家庭得到救助。2015年，法院共为有困难的诉讼当事人减免诉讼费2.55亿元。

为进一步提高司法透明度，最高人民法院建成了审判流程、裁判文书、执行信息三大公开平台。截至2015年12月31日，全国已有3499家法院实现了向中国裁判文书网上传裁判文书，已公布裁判文书14481804份，总访问量达到4.1亿人次。全国人大代表、北京天达共和律师事务所主任李大进感慨："这是全世界最大的裁判文书数据库，一些号称法治程度发达的国家都做不到如此公开。"

非法证据排除制度得到严格贯彻。对于侦查机关采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，对于以违反法定程序收集、可能严重影响司法公正且不能补正或者作出合理解释的物证、书证，依法予以排除。据来自河北的全国人大代表介绍，河北省顺平县检察院在审查办理王某某涉嫌故意杀人案时，针对多处疑点，坚决排除非法证据，作出不批捕决定，提出补充侦查意见，公安机关最终抓获真凶。

在中国法学界看来，正在进行的司法体制改革力度空前、前所未有。最高人民法院设立了两个巡回法庭，防止地方干扰司法的跨区划法院、检察院设立，防止"求告无门"的立案登记制实施，案件大量增加。在公民状告政府方面，全国人大常委会修改了行政诉讼法，扩大行政诉讼的受案范围，明确将行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的，违法集资、摊派费用的，没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等行政行为纳入受案范围。"这几年，变化是实实在在的，中国司法机关正以更开放的姿态推进改革，目的只有一个，就是公正司法、保障人权。"全国政协委员、中国人民大学教授汤维建说。