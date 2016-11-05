23年前的今天：正式设立"博拉沙克"奖学金

哈通社阿斯塔纳 - 今天是"博拉沙克"奖学金计划颁布的第23周年纪念日。

1993年11月5日，纳扎尔巴耶夫总统签署决议，正式设立"博拉沙克"国际奖学金。



"博拉沙克（Болашақ）"为哈萨克语"未来"之意。顾名思义，这一国际奖学金计划，旨在通过以国家奖学金资助方式，派遣优秀留学生赴各大国际院校深造，并在学成之后回国效力，为哈萨克斯坦未来的发展储备拥有先进知识和技能的人才。







由纳扎尔巴耶夫总统签署的政府决议原件



奖学金设立23年来，已为哈萨克斯坦培养了近万名专业人才。其中98%的奖学金获得者已在国内各行业中投入工作，为国效力。



目前，在全球25个国家有超过2000名"博拉沙克"学子留学，这批学生中有40%的学生从事技术类学科的学习和研究。



"博拉沙克"奖学金项目负责人哈尼•尼格梅托今年八月在接受采访时表示，在该奖学金项目框架下学成归国的学子，如今在国内的平均月收入为41.4万坚戈。



"根据养老金支付中心所提供的数据，我们对接受奖学金资助并学成归国、目前分散在全国各个行业‘博拉沙克'学子们的收入进行了统计，统计结果显示，这些学子们的平均月收入为41.4万坚戈。这一数据十分喜人，仅纳税税额一项，‘博拉沙克'学子们就已向社会回馈了远超所获奖学金的税款。"尼格梅托夫称。



尼格梅托夫还强调，"博拉沙克"学子所带来的社会效益不仅止于此。"高新技术的引入、同外国高等学府之间交流的建立、新文化的传播、新思维的扩散，这些通过‘博拉沙克'学子们带入哈萨克斯坦社会的影响，是无法估值的宝藏，其创造的长远价值将是无比巨大和有利的。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】

