哈中两国在北京讨论总值23亿美元的合作方案

哈通社北京 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，2月14日，哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特•努雷舍夫与中国中航证券有限公司（AVIC Securities）中航证券首席经济学家许维鸿、哈中投资和贷款基金会香港及新疆成员在中国首都北京举行会谈。

会谈中，双方就纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文当中关于进一步落实同中国之间达成的投资协议等问题，进行了讨论。



在此框架下，双方共同研究了有关落实在江布尔州建立采矿-化工-冶金综合体和在巴甫洛达尔州建立自由贸易区的相关方案。



期间，许维鸿强调了建立国家货币间（坚戈与元）结算机制及有效利用上海和哈萨克斯坦证券交易所潜力的重要性。







努雷舍夫大使表示，此次讨论的相关方案，将成为促进哈中两国之间创新技术的发展、推动哈萨克斯坦环保工业发展的合作典范。



值得一提的是，相关方案的总投资额约为23亿美元。作为合作方，中方将由中国冶金集团公司、中国机械工程公司和中航证券参与合作。



此外，向中国出口航空产业急需的金紅石（二氧化钛）、硅矿石（二羟基硅）和钒矿石等产品也在计划当中。



据了解，相关项目落实后，可提供1100个工作岗位。工程具有成本低、污染小的特点。







【编译：木合塔尔·木拉提】