哈萨克斯坦过去24小时有10人死于冠状病毒感染

哈通社/努尔苏丹/7月2日--哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在线上新闻发布会上谈到，过去24小时内，我国有10名患者死于冠状病毒感染。

卫生部部长在回答记者问题时说：“在过去的24小时内，有10名患者死于冠状病毒感染，另有20名患者死于肺炎。统计信息已发布。我们现在开始把无症状和有症状感染者数量合并统计，我们必须要了解国家目前的真实情况，每位患者（不论是否有症状）都可能具有传染性。我们的任务是了解当前的情况。 ”

卫生部负责人说，肺炎的病例数也受到卫生部监测。

“我们同时也在监测肺炎的病例数，在过去24小时中，我国新增了1247例肺炎。我们会对肺炎患者提供相应的治疗措施。 ” 阿列克谢·崔补充说。

卫生部负责人还提到：“哈萨克斯坦以后将改为每周报告一次冠状病毒感染死亡人数。这是很重要的一点，过去我们每天公布死亡数据，但患者在前一天死亡，我们第二天才能得到信息。因此，我们计划以后每周公布一次死亡人数。 ”

根据此前报告，哈萨克斯坦过去24小时新增1509例冠状病毒确诊病例，其中的981名患者是无症状感染者。

【编译：阿拉依】