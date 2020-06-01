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    五月24~31日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计

    07:20, 01 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，5月24日00：00时至5月31日00：00时的7天时间内，哈境内累计新增确诊新冠肺炎病例2536例，治愈1006例，死亡3例。

    新冠病毒感染人数在过去7天的平均增长率为3.9％。

    5月24~31日期间，增幅最大的地区为：

    努尔苏丹市（+508）、阿拉木图市（+452）、卡拉干达州（+311）、西哈州（+235）、奇姆肯特市（+229）。

    5月24~31日期间，增幅最小的地区为：

    阿克莫拉州 （+7）、北哈州（+8）、巴甫洛达尔州（+28）、突厥斯坦州（+55）、库斯塔奈州（+28）、东哈州（+57）。

    根据统计，截至5月31日0时，哈萨克斯坦全境尚有5600名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计5220人治愈出院。

    在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：

    ·阿拉木图市-1511（28.9％）

    ·努尔苏丹市-1098（21.0％）

    ·阿特劳州-302（5.8％）

    ·西哈州-285（5.5％）

    ·奇姆肯特市-263（5.0％）

    目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：

    ·阿拉木图市-1095

    ·努尔苏丹市-1002

    ·阿特劳州-734

    ·卡拉干达州-641

    ·奇姆肯特市-565

    仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：

    ·北哈州-19

    ·阿克莫拉州-42

    ·巴甫洛达尔州-55

    ·东哈州-64

    ·库斯塔奈州-107

    康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：

    ·巴甫洛达尔州-72.2％

    ·阿克莫拉州-69.7％

    ·北哈州-64.8％

    ·克孜勒奥尔达州-62.8％

    ·阿拉木图市-57.8％

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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