五月24~31日哈萨克斯坦境内COVID-19疫情统计

哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方综合发布平台统计，5月24日00：00时至5月31日00：00时的7天时间内，哈境内累计新增确诊新冠肺炎病例2536例，治愈1006例，死亡3例。

新冠病毒感染人数在过去7天的平均增长率为3.9％。

5月24~31日期间，增幅最大的地区为：

努尔苏丹市（+508）、阿拉木图市（+452）、卡拉干达州（+311）、西哈州（+235）、奇姆肯特市（+229）。

5月24~31日期间，增幅最小的地区为：

阿克莫拉州 （+7）、北哈州（+8）、巴甫洛达尔州（+28）、突厥斯坦州（+55）、库斯塔奈州（+28）、东哈州（+57）。

根据统计，截至5月31日0时，哈萨克斯坦全境尚有5600名新冠肺炎确诊患者正在医院中接受治疗，同时已有累计5220人治愈出院。

在各地区当中，康复人数最多的五个地区是：

·阿拉木图市-1511（28.9％）

·努尔苏丹市-1098（21.0％）

·阿特劳州-302（5.8％）

·西哈州-285（5.5％）

·奇姆肯特市-263（5.0％）

目前仍在接受治疗的新冠患者数量最多的地区包括：

·阿拉木图市-1095

·努尔苏丹市-1002

·阿特劳州-734

·卡拉干达州-641

·奇姆肯特市-565

仍在医院中就诊的新冠患者数量最少的地区是：

·北哈州-19

·阿克莫拉州-42

·巴甫洛达尔州-55

·东哈州-64

·库斯塔奈州-107

康复人数比例最高（指定区域内康复者占病例总数的百分比）的五个地区分别是：

·巴甫洛达尔州-72.2％

·阿克莫拉州-69.7％

·北哈州-64.8％

·克孜勒奥尔达州-62.8％

·阿拉木图市-57.8％

【编译：木合塔尔·木拉提】