全球最真实24张外星人UFO照片

早前一直就流传很多关于外星人和UFO的传闻，但是苦于自己从来没有亲眼目睹，从来就是半信半疑。外星人和飞碟这些超脱地球生命科技的东西，一经发现通常都会被列为国家绝对机密文件，我们普通人很少能获知，即使从某些小道途径获取了部分信息，也无法充分令自己信服。

虽然无法客观证明，但是从现有的数据和资料来看，在地球上以经发现了一些不属于地球现在科技所能达到机械物体，也就是我们所说的盘状飞行器--飞碟。下面是全球最为着名的真实外星人UFO资料照片，大家看过之后不知道还会不会怀疑外星人不存在呢？！ 1、最早UFO照片 人们经常把这张照片称作UFO的最早照片，这张照片是1870年在美国新罕布什尔州华盛顿山（Mount Washington）顶拍摄的。 2、洛杉矶之战--人类第一次向不明飞行物主动发动攻击的事件 1942年2月25日，探照灯的灯光都集中在美国洛杉矶上空的一个不明飞行物上。那个明亮物体周围的亮斑，是地面部队的防空炮弹爆炸产生的碎片。 此次事件后来被成为"洛杉矶之战"，它也成为人类有记载以来，第一次敢于向不明飞行物主动发动攻击的事件。 3、二战盟军拍到不明飞行物 在二战突袭行动中，空中的盟军飞机身边经常拍到这种不明飞行物。

4、黑色球体尾随轰炸机 1943年，一架日本"赛利"轰炸机从日本海上空飞过，一个黑色球体尾随其后。

5、陆军航空队老兵岛上看到6个飞碟 1947年，3名美国陆军航空队老兵在报告中说，他们在美国加利福尼亚州卡塔兰（ Catalan）岛上空看到6个飞碟，前航空摄影师鲍勃•江表示，他成功拍摄到其中一个。在照片的最下面可以看到蒸汽船的桅杆。

6、纽约市上空拍摄圆柱形UFO 1950年3月20日，有人在美国纽约市上空拍摄到这个圆柱形UFO。

7、UFO从美国国会大厦上空飞过 1952年，美国很多人在华盛顿看到一些UFO从美国国会大厦上空飞过，有人将这个画面拍了下来。

8、新泽西州惊现UFO照片 1952年7月，一名业余摄影师在美国新泽西州拍摄到这张UFO照片。

9、一个UFO在跟踪一架B-57喷气式轰炸机 1957年9月，一名试飞员在美国加利福尼亚州爱德华兹空军基地附近拍摄到这张照片。照片显示，一个UFO在跟踪一架B-57喷气式轰炸机。

10、一个帽子状的物体正在马路上方盘旋 1965年8月3日，美国橘子县公路检查员雷克斯•赫费林正在县里的一辆车里工作，突然他看到一个帽子状的物体正在马路上方盘旋。于是他按下照相机快门拍了3张照片，这个物体的外表看起来显然像金属。

11、罕见青铜色物体突然出现 1966年12月18日，文森特•佩尔纳在美国纽约托拉迪湖拍到这张照片。佩尔纳说："一个非常罕见的青铜色物体突然出现，它没发出任何声响，直径大约有6米。"

12、飞行安全员机场上空拍摄到两个红色球体 1966年夏天，一位飞行安全员在瑞士机场佐利克•克罗敦（Zurich-Kloten。）上空拍摄到两个红色球体。稍后，瑞士航空公司飞行员费迪南德•斯库米公开了这张照片。

13、罗得岛坎伯兰神秘雪茄状的大物体 1967年7月3日，乔•费瑞尔在美国罗得岛坎伯兰拍到这张照片。从照片上可以看到一个雪茄状的大物体，据费瑞尔估计，该物体大约有700英尺长。在照片的右下方是一个较小的飞碟。

14、UFO从法国上空飞过 1974年3月23日，当一个大UFO从法国上空飞过，一位匿名法国医生在法国塔温奈斯拍摄了这张照片。

15、札幌市突现不明飞行物 1976年9月26日，达也秀一在日本札幌市拍到这张照片。

16、一个飞碟在"追赶"一架"鬼怪"战斗机 1979年9月19日，在德国上空，一个飞碟在"追赶"一架"鬼怪"战斗机。这张照片是教师卡尔•梅尔博士用宝丽莱相机拍摄的。

17、巴西亚马逊丛林神秘飞行体 一名巴西航空公司飞行员在1976年驾驶波音-727从巴西亚马逊丛林飞过时，从驾驶舱里拍下这张照片。

18、华盛顿上空奇怪的发光物体 这个奇怪的发光物体是20世纪70年代在美国华盛顿州布雷默顿市上空拍到的。

19、一个不明物体从日本福冈市上空飞过 这是在日本拍摄到的众多UFO照片中的一张。这张照片显示，1958年，一个不明物体从日本福冈市上空飞过。

20、1970年某时日本上空

21、有人在一个阁楼里发现UFO 这张照片是1964年6月10日在美国某地拍摄。数年后，有人在一个阁楼里发现了它。

22、瑞士上空3个飞碟经过 这张照片是1976年3月8日在瑞士拍摄的，从照片中可以看到3个飞碟。

23、杰克•雷蒙德骑在马上，背后是个不明物体

这张着名照片是1945年在美国加利福尼亚州伯班克市拍摄的，照片中杰克•雷蒙德骑在马上，背后是个不明物体。

(本文摘自 西陆军事 )