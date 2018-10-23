黑海发现世界最古老的完整沉船 沉睡2400年

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 —— 据外媒报道，考古学家在黑海发现在海底沉睡了2400年之久的世界最古老的完整沉船遗骸。

这艘船有75英尺高(约22.8米)，静静地躺在1.3英里深(约2千米)的黑海海底，被发现时，船上了桅杆、船舵和桨都完好无损。



黑海海洋考古项目首席科学家乔恩·亚当斯说，在水下2千米处发现这样一艘保存完整的古老沉船，这将改变我们对于古代造船业的理解。这艘船可能是在暴风雨中沉没的，船员们无法及时排水。考古学家认为，当时可能有15-25人，他们的残骸被埋在周围的沉积物中，或者被细菌腐蚀掉。

消息称，该船被认为是一艘古希腊运货船。科学家表示，只在英国博物馆的希腊陶器上看到过这种船只的图案。



这只保存在英国博物馆中的陶罐上所绘的船只与发现的沉船类似。画面中，古希腊神话中的奥德修斯正乘船渡过海妖塞壬出没的海域。



据悉，发现该船的项目名为黑海海洋考古项目，由英国南安普敦大学海洋考古中心领导的国际团队参与。2017年年底，他们在黑海一个著名的"沉船墓地"发现该船。在这里，已经发现了60多艘其他船只。

通过对该船一小块碎片的鉴定，科学家确定这艘船来自公元前400年，也就成了人类已知的最古老的完整沉船。

【编辑：小穆】