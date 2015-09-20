克里米亚酒厂女厂长给普京开240年陈酿 或遭起诉

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据外媒报道，乌克兰的检察官说，他们正准备起诉一个克里米亚酒厂厂长，因为后者为普京与意大利前总理贝卢斯科尼开了一瓶240年的陈酿老酒。

据报道，乌克兰检察官说，上周末俄罗斯总统普京和意大利前总理贝卢斯科尼在克里米亚参观古迹时，到克里米亚著名马桑德拉葡萄酒厂乘机喝了陈年老酒。 在2014年3月克里米亚入俄之前，马桑德拉酒厂是乌克兰政府的国有资产。但现在，有关起诉能否有效是个问题。 据报道，在参观马桑德拉酒厂的过程中，贝卢斯科尼问他能不能品尝一下美酒。

一位目击者说，马桑德拉酒厂新上任的厂长亚尼娜•帕夫伦科随即就为她的贵宾打开了一瓶天价陈酿葡萄酒--1775年的赫雷斯弗龙特拉(Jerez de la Frontera)。 上周俄罗斯电视台的节目显示普京在听帕夫伦科的介绍，而贝卢斯科尼则在仔细打量着一瓶瓶尘封的葡萄酒。 后来电视画面显示贝卢斯科尼看着一瓶1891年的陈酿老酒，并用英文问："这能喝吗？" 酒厂总裁回答说："可以。" 现在不清楚他们是否开了这瓶酒喝。但乌克兰检控方说，他们要提出起诉的那瓶价值超过9万美元。他们准备指控帕夫伦科贪污罪。 乌克兰的克里米亚事务第一副检察官霍洛丁斯基说："这瓶酒是该酒厂最老的5瓶陈年老酿之一，它们不仅是马桑德拉酒厂或克里米亚的重要遗产，还是所有乌克兰人民的重要遗产。 他说，类似的两瓶酒2001年在伦敦拍卖，一瓶就卖到4.97万美元(约3.2万英镑)的天价。 这个酒厂的前任厂长今年二月份被俄国检察官指控诈骗罪后被解职。而新任厂长帕夫伦科女士投票支持克里米亚入俄，在乌克兰法院被缺席判处叛国罪。 霍洛丁斯基说："现在帕夫伦科女士罪上加罪。"