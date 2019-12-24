阿拉木图计划启动价值约241亿坚戈的14个项目

哈通社/努尔苏丹/12月24日--阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫视察了市工业园区计划启动的项目进展情况。

据悉，阿拉木图工业园区总面积为490公顷。其中，326公顷地已规划给计划项目。投资项目用地面积占212公顷。相关的43家本土企业中，9家企业有外资参与。

市长在工作视察期间，对项目的准备工作和生产流程进行了了解。

萨金塔耶夫强调指出，工业园项目的启动对阿拉木图市的经济发展具有重要作用。同时，他还表示，如果能有效利用能源、现代化科技，以及将生产过程高度数字化，那么工业园具有创建新的、更具竞争力的产业潜能。

2019年，阿拉木图工业园已启动8个新的项目。当前，工业园准备启动的5个工厂正在进行调整工作。

计划年产10万吨管的大口径焊接钢管厂即将投入使用，该工厂的启动将新增304个工作岗位。

此外，能提供80个工作岗位的外墙装饰节能项目也在计划启动当中。

哈韩合资的现代汽车制造厂（Hyundai Trans Kazakhstan）也是待启动项目之一。工厂计划年产4.5万辆汽车，并提供700个固定工作岗位。

计划年产3500吨肉制品和半成品工厂也将于2020年投入使用。该工厂将提供250余工作岗位。

另外，能提供50个工作岗位，年产量达2900万件的一次性医疗产品工厂也在计划投入使用。

总体而言，阿拉木图工业园区计划将在2020年启动价值约241亿坚戈的14个项目，启动的新项目将新增1400余工作岗位。

【编译：阿依波塔】