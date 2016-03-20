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    哈萨克斯坦驻沪总领事馆第244号投票站开放投票

    09:33, 20 三月 2016
    Photo: None
    哈通社北京3月20日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦驻沪总领事馆第244号投票站，于今晨7:01时正式开放投票。

    正在上海大学经济学系一年级求学的哈萨克斯坦留学生迪亚娜•波拉特克兹成为了首位在244号投票站投票的公民，据悉这位留学生是第一次行使投票权。
    "对于能在国外行使自己的权利义务，我感到十分的高兴。在上海有超过100个国家的5万多名留学生求学，但并不是所有的外国留学生都能在这里行使权力，参与自己国家的政治活动。国家为我们这些海外公民能够参加投票创造了充分条件，令我十分高兴。"她说。
    按照传统，哈萨克斯坦驻沪总领事卓什汗•克劳拜耶夫向首位投票人迪亚娜赠送了礼品，并祝迪亚娜在学习中取得优异成绩。
    在迪亚娜之后，来自连云港市连云港哈中国际物流有限公司的员工进行了投票。
    公司副总裁卡纳特别克•努尔阿力称，目前哈萨克斯坦方面在公司共有5名代表。他们是专程前来上海，为这一重要的政治活动投下自己神圣的一票。
    据悉，所有在上海、江苏、江西、安徽、浙江和福建的哈萨克斯坦公民，均可前往位于哈萨克斯坦驻沪总领事馆的第244号投票站投票。（编译：塔尔）






    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 中国 议会选举2016 黄金储备
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