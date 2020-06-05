昨日新增245例确诊 全国冠病累计确诊人数12312
08:22, 05 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 全国累计确诊新冠病例总数已达12312人。
哈国新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，哈全境4日全天新增新冠确诊病例 245 例，单日增幅为2.0%。
昨日新增病例最多的地区为阿拉木图市（49例），北哈州无新增。
4日，哈萨克斯坦有4个地区（卡拉干达州、巴甫洛达尔州、努尔苏丹市、奇姆肯特市）各通报了1例因新冠肺炎导致的死亡病例。
当日共有366名确诊患者康复出院。
截至2020年6月5日0时，哈全国累计确诊新冠病例总数已达12312人，其中6606人康复出院，52人病逝。
4日各地区新增病例数量（增幅）如下：阿拉木图市 - 49 (1,8%)
卡拉干达州 - 48 (4,7%)
努尔苏丹市 - 35 (1,5%)
西哈州 - 22 (2,9%)
奇姆肯特市 - 15 (1,7%)
阿拉木图州 - 11 (2,7%)
曼格斯套州 - 11 (3,6%)
阿特劳州 - 10 (0,9%)
东哈州 - 9 (5,7%)
江布尔州 - 7 (1,7%)
阿克托别州 - 6 (1,6%)
阿克莫拉州 - 5 (3,0%)
巴甫洛达尔州 - 5 (2,2%)
突厥斯坦州 - 5 (1,3%)
库斯塔奈州 - 4 (2,1%)
克孜勒奥尔达州 - 3 (0,7%)
【编译：木合塔尔·木拉提】