昨日新增245例确诊 全国冠病累计确诊人数12312

哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 全国累计确诊新冠病例总数已达12312人。

哈国新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，哈全境4日全天新增新冠确诊病例 245 例，单日增幅为2.0%。

昨日新增病例最多的地区为阿拉木图市（49例），北哈州无新增。

4日，哈萨克斯坦有4个地区（卡拉干达州、巴甫洛达尔州、努尔苏丹市、奇姆肯特市）各通报了1例因新冠肺炎导致的死亡病例。

当日共有366名确诊患者康复出院。

截至2020年6月5日0时，哈全国累计确诊新冠病例总数已达12312人，其中6606人康复出院，52人病逝。





4日各地区新增病例数量（增幅）如下：

【编译：木合塔尔·木拉提】

阿拉木图市 -(1,8%)卡拉干达州 -(4,7%)努尔苏丹市 -(1,5%)西哈州 -(2,9%)奇姆肯特市 -(1,7%)阿拉木图州 -(2,7%)曼格斯套州 -(3,6%)阿特劳州 -(0,9%)东哈州 -(5,7%)江布尔州 -(1,7%)阿克托别州 -(1,6%)阿克莫拉州 -(3,0%)巴甫洛达尔州 -(2,2%)突厥斯坦州 -(1,3%)库斯塔奈州 -(2,1%)克孜勒奥尔达州 -(0,7%)