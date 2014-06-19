美国恢复注射死刑24小时处决三名死囚

哈通社阿斯塔纳电，据美国中文网消息，自今年4月俄克拉荷马州的注射死刑出错之后，美国首次恢复执行注射死刑，17日一天之内在佐治亚州、密苏里州和佛罗里达州共处死三名死囚。

加利福尼亚州圣昆廷监狱中新装备的一套死刑注射系统，包括最先进死刑注射机、各种功能房间等设施在内。 据报道，在佐治亚州，被执行死刑的罪犯在1989年强奸并杀死一名15岁的女孩。他在执行死刑前的最后一刻，以注射药物的来源为由提出上诉，但被最高法院驳回。佐治亚洲当局的一名发言人说，他是在注射了药物的一个多小时之后死的，无明显的并发症。 第二名被执行死刑的罪犯是在密苏里州，他在1996年杀害了两名妇女，他在17日凌晨被注射药物死亡。17日晚些时候，佛罗里达州在当地时间18点对第三名死囚执行注射死刑。这是美国在俄克拉荷马注射死刑出错之后首次重新恢复注射死刑，24小时内处决三名死囚。 今年4月，俄克拉荷马州监狱当局在一名对死刑犯注射了药物后，他开始躁动，在一个小时之后才死于心脏病。 就像俄克拉荷马州一样，佐治亚州和密苏里州当局都拒绝透露是从哪里获得的注射药物，以及是否对药物进行过测试。