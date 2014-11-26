中国辽宁一矿业煤尘燃烧事故致24人死亡

哈通社阿斯塔纳11月26日电，据BBC报道，辽宁阜新矿业集团表示，集团下属的恒大煤业公司发生煤尘燃烧事故，造成24人死亡，52人受伤。

事故在星期三（11月26日）凌晨发生。官方新华社称，阜新矿业集团向该社通报事件，事故煤业公司所属各矿井已全部停产。 报道引述阜新矿业称，凌晨1时31分（格林尼治标准时间星期二17时31分），恒大煤业公司附近发生里氏1.6级矿震，公司井下一个工作面的回风顺槽发生事件，初步确认为煤尘燃烧。 目前抢险救援工作已全部结束，伤者正在医院接受救治。 阜新矿业是辽宁省属重点国有煤炭企业，发生事故的恒大煤业公司于1987年投入生产，现有员工4660人，各项企业登记证件和执照齐全。 该集团今年发生过数起煤矿事故，其中最严重的一起发生在2005年。 2005年2月14日，阜新矿业下属的孙家湾煤矿海州立井发生重大瓦斯爆炸，造成214人死亡，30人受伤，直接经济损失人民币4968.9万元。 据网易回顾，孙家湾煤矿事故中存在违规操作、井下作业人员过多、部分人员未经培训违章上岗等问题。该事故被中国国务院事故调查组定性为责任事故。 2013年1月，阜新矿业下属的五龙煤矿发生矿震，造成8人死亡。