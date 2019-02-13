比利时境内所有机场因罢工将关闭24小时

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 据新华社报道，负责比利时空中交通管制服务的Skeyes公司12日发布公告说，由于"不能确定13日的全国大罢工是否会导致一些关键岗位缺员"，公司决定在当地时间12日22时至13日22时期间停止为民航航班提供服务。这意味着比利时境内所有机场将关闭24小时。

由于劳资双方未能就2019至2020年工资增幅达成一致，比利时国内三大工会共同决定在13日举行全国罢工，这一决定获得比国内各方响应。除民航航班受影响外，13日当天比利时铁路、港口以及市内公共交通等预计将受严重影响。

比利时国内大多数大型超市当天将关门歇业，医院则只提供基本服务。原计划13日在布鲁塞尔举办的首届欧洲图书大会也担心受罢工影响而被迫推迟到明年举办。

比利时实行的是工资指数化制，即由劳资双方按照价格指数的变动，共同商定未来一年或两年工资上涨的指数。在今年1月22日的谈判中，资方同意未来两年基本工资上涨0.8%，而工会坚持1.4%的涨幅，双方不欢而散。连日来，包括比利时首相米歇尔在内的看守内阁官员分别与劳资双方展开多轮磋商，但未能化解危机。