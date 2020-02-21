本田和日产湖北厂延期复工 丰田成都厂24日开工

哈通社/努尔苏丹/2月21日--据共同社报道，日本本田公司21日宣布，位于中国湖北省武汉市的汽车厂复工时间延后。这是由于新型冠状病毒肺炎疫情扩大，湖北省决定把企业停工时间延至3月10日。据悉，日产汽车公司位于该省襄阳市的工厂也将推迟复工。

另一方面，丰田汽车公司21日宣布，中国成都的整车工厂将于24日复工。这是4处在华整车工厂时隔约1个月全部复工。

本田原计划2月21日开始出勤，24日的一周恢复生产。但开始出勤延期至3月11日，力争随后尽快重启生产。日产的襄阳工厂计划2月24日以后复工。

包括丰田在内的日本车商在中国相继重启生产，但整体生产水平比春节放假前大幅下降。据悉，零部件厂商也是相同的情况，各方忙于寻找替代生产商等。

日产汽车九州公司（福冈县苅田町）从中国采购零部件不畅，不得不临时调整生产。日产相关人士称«距离九州较近的中国被完全编入了供应链（零部件的采购及供应网）之中»，正在加强警惕避免影响扩大。

“与严重急性呼吸综合征（SARS）蔓延的2003年左右的情况完全不同”。相关人士说明称，中国在汽车行业的存在感增强，在华生产活动瘫痪导致的波及效应变得非常大。中国以庞大新车市场为背景，作为全球各地汽车厂使用的零部件的供应基地成长了起来。如果生产活动长期停滞，影响必将波及日中以外。