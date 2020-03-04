美国田纳西州遭龙卷风袭击 造成至少24人遇难

哈通社/努尔苏丹/3月4日 —— 据中新网消息，当地时间3月3日凌晨，美国田纳西州中部遭遇龙卷风袭击，造成至少24人死亡，百余座房屋被毁。

美联社消息，田纳西州政府官员称，龙卷风袭击了纳什维尔市、威尔逊郡、帕特南郡等地区，摧毁了超过140座房屋。许多人被埋在瓦砾中。截至目前，至少24人死亡。失踪人数不详。官员最初报告称至少有25人死亡，之后他们修正了这一数字。

美国国家气象局称，经初步调查，3日凌晨龙卷风袭击了田纳西州中部多地，估测强度达到EF3级。

纳什维尔市市长约翰·库柏说，该市约有150人被送医救治。帕特南郡治安官兰迪·波特说，龙卷风来得太快，人们还在睡觉，许多人没能及时逃脱。

田纳西州州长当日宣布该州进入紧急状态，并派遣国民警卫队协助人员搜救工作。

据纳什维尔市当地电视台WTVF的新闻画面显示，受灾地区一片断壁残垣，电线断裂，树木被折断，许多道路无法通行。该市十余个投票站也遭到破坏，迫使参加当日美国总统选举初选投票的选民转移到其他投票站排长队等候。

纳什维尔市是田纳西州首府。根据美国人口调查局2000年的统计，该市人口超过56万。



