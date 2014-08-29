联合国：全球25亿人无厕所可用 11亿人随地排便

哈通社阿斯塔纳8月29日电，据中新网援引英国《卫报》报道，联合国副秘书长埃利亚松警告称，全球仍有25亿人缺乏厕所等基本卫生设施，其中有11亿人仍然随地大小便，这一骇人的事实将对这数十亿人口的健康、安全、教育、繁荣乃至尊严产生巨大影响。

埃利亚松说，基本的环境卫生问题得不到解决，只会给这20多亿人口带来灾难。印度两名少女就是因为冒险进入地里解决内急，才会惨遭强奸杀害。 他说，环境卫生问题是一个广泛的涉及多个领域的问题，如果环境卫生得到改善，那么至少可以同时改善多个方面。首先，可以降低分娩死亡率，很多妇女因为没有干净的用水而在分娩中死去，很多儿童也因为得不到干净水和卫生条件太差患疟疾等疾病夭折。其次，可以提高就学率和生产效率。 埃利亚松还强调，让女性有厕所可用有助于实现男女平等，保障女性安全和女性更好的接受教育。在非洲有些地方，学校并没有女厕，女生的隐私无法得到保护。 联合国数据显示，全球目前仍有25亿人缺乏"基础卫生设施"，而这一数字，相比1990年的27亿人，仅仅减少了7%。在这25亿人口中，约11亿人仍然在水沟、草丛随地大小便。相比来说，全球使用手机的人数都要超过使用厕所的人数。 在埃利亚松看来，这是一个触目惊心的事实，随地大小便不仅有损人类基本的尊严，还不利于健康和环境卫生。尽管有些国家已经后知后觉地开始意识到环境卫生问题的重要性，但是目前取得进展依然缓慢。联合国环境卫生千年发展目标是到2015年底将全球缺乏基本卫生设施的人数减半，但目前看来，这一目标不可能实现。