独立25周年大赦法案将覆盖近3万在押人员

哈通社阿斯塔纳 - 独立25周年之际，哈萨克斯坦将大赦3万余服刑人员。

哈萨克斯坦副总检察官尤甘尼•梅克勒在5日马吉利斯（议会下院）会议结束后，面向国内媒体的新闻发布会上作出上述表示。



值得一提的是，在今天的马吉利斯会议上，由纳扎尔巴耶夫总统提出的《大赦法案》获得了通过。



据尤甘尼•梅克勒透露，目前我国各类监狱及看守所中的在押人员共有3.6万余人。



其中，1800余人即将刑满释放。



"当然，这些人员当中还包括一部分尚未走完审判程序，以及将通过罚款、社会服务、缓刑等方式完成惩处的人员。整体统计而言，符合大赦法案规定范围的在押人员总数，约在3万多人。大赦期限约为6个月。"梅克勒说。



而马吉利斯议员努尔兰•杜拉特别科夫强调，大赦法案有详细的规定，将严格规范适用的范围。



"这意味着，并不是说监狱中在押的3万人将全部被无罪释放。这个数字只是一个估计，而且完全可能减少或者增加。"他说。



他还表示，此次大赦是哈萨克斯坦独立以来的第九次。



"独立25年来，哈萨克斯坦共进行了9次大赦。第9次，也就是此次大赦，旨在庆祝哈萨克斯坦独立25周年。大赦是普适性的，并不会只针对某一个特定人群。当然，部分罪行不在大赦范围之内。"他说。



议员强调，惯犯、恐怖分子以及犯下严重罪行的人员，将不被纳入大赦法案的范围当中。



法案将主要面向在押人员当中的轻微罪行人员、未成年人员、孕妇和老年人等。



【编译：木合塔尔·木拉提】