新冠肺炎：25日增幅破5% 累计确诊接近9000例

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦25日新冠肺炎（COVID-19）新增确诊病例438例，增幅5.1%。

全国疫情信息官方发布 平台coronavirus2020.kz统计显示，25日单日增幅最高的地区为江布尔州-17.5%，新增病例最多的是阿拉木图市-75例。

值得一提的是，北哈州和东哈州25日无新增病例。

此外，25日全天，共有163名确诊患者康复出院。

截至26日0时，全国累计确诊8969例，其中4515例康复出院，35例死亡。

各地区25日单日新增病例（增幅）数据如下：

阿拉木图市 – 75 (3,4%)

奇姆肯特市 – 69 (11,3%)

卡拉干达州 – 67 (11,3%)

努尔苏丹市 – 56 (3,4%)

江布尔州 – 51 (17,5%)

西哈州 – 38 (9,2%)

阿特劳州 – 32 (3,6%)

突厥斯坦州 – 17 (5,4%)

阿拉木图州 – 12 (4,2%)

克孜勒奥尔达州 – 8 (2,4%)

库斯塔奈州 – 5 (4,1%)

曼格斯套州 – 5 (3,0%)

阿克托别州 – 2 (0,7%)

阿克莫拉州 – 1 (0,7%)





【编译：木合塔尔·木拉提】