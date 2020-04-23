哈萨克斯坦将新增25.5万个工作岗位

哈通社/努尔苏丹/4月23日-- 据劳动和社会保障部消息，政府总理于2020年3月27日批准的就业保障路线图框架下，将落实6500个基础设施项目，并新增25.5万个工作岗位。

根据计划，阿拉木图市将新增2.6万个、突厥斯坦州新增2.19万个、阿拉木图州新增2.1万个工作岗位。

预计至少有一半的雇员将通过就业中心就业，失业青年是优先选择。

即将启动的基础设施项目包括：

公共文化设施 （教育、社会保障、文化、体育和娱乐） 的 基本建设、维修和重建；

住房公共设施的维修和重建等工作（供水、污水处理、燃气、热力、电力系统等）；

工程和交通运输基础设施（道路、人行道、水坝和桥梁、水利设施和构筑物等）的维修、重建和建设；

居民点的美化工作（小区、街道、公园和广场的照明和美化等）。

政府拨款的就业保障路线图落实资金1万亿坚戈中，37%（3730亿坚戈）将用于建筑领域、19%(1820亿坚戈)用于复杂的维修工作、31%（3080亿坚戈）将用于基本维修工作，16%（1270亿坚戈）将用于重建项目。

当前计划的项目中，977个项目将在阿拉木图州、813个项目在东哈州、690个项目在江布尔州、625个项目在卡拉干达州落实。

项目完成后，将新增1.52万个长期工作岗位。 其中，阿拉木图市将新增-2045个、阿拉木图州-1830个，突厥斯坦州-1531个长期工作岗位。

【编译：阿依波塔】