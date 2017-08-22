过去25年意大利向我国投资60亿美元

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦与意大利建交25年以来，意大利共向我国投资60亿美元。

据了解，8月21日是哈意两国建交25周年。



建交25年以来两国政治对话不断得到实质性加强，并在众多领域建立了稳定的合作关系。



2009年哈意两国签署的战略合作伙伴协议，体现两国的紧密关系。



两国在联合国和欧安组织等国际组织框架下成为了相互信任的合作伙伴，并在许多国际问题上观点一致。



意大利是哈萨克斯坦主要对外贸易合作伙伴之一，也是重要投资来源国。过去25年意大利向我国投资额达60亿美元。



两国政府间工作组在工业和经济领域的积极合作，为双方经济关系相互合作带来了正面影响。



意大利再生能源领域拥有丰富的经验，2017阿斯塔纳世博会中意大利企业的参会积极性也非常高。



阿斯塔纳与米兰、弗留利-威尼斯朱利亚建立的友好合作关系，见证了两国跨区域合作领域取得的成就。



两国教育和文化领域发展速度也在日益增长。2013年意大利举行了哈萨克斯坦文化日，在2016年哈萨克斯坦也成功举办了意大利文化日。阿斯塔纳歌剧院同米兰斯卡拉大剧院、那不勒斯圣卡洛剧院以及热那亚卡洛•费利切剧院建立了紧密合作关系。



不断提升同意大利的合作符合哈萨克斯坦的利益。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】