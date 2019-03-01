“他们只给了我们25分钟的时间”：车臣-印古什族裔被强制迁移哈萨克斯坦75周年

哈通社/彼得罗巴甫尔/3月1日 -- 1944年超过50万人车臣和印古什族裔被强制迁离至哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦境内，其中18.7人被安置在北哈州。

今年正是车臣和印古什人以及其他族裔被强制转移和强制流放的75年。当时年仅12岁的穆哈尔别克·亚弗洛耶夫被迫放弃家园并伴随一群同胞安置在哈萨克斯坦克孜勒加尔县佩尼科沃乡。

亚弗洛耶夫回忆道："1944年2月，乡里所有的男人被召集在中心广场，并被告知在25分钟内抛弃自己的家园，收拾行李离开。当时的我还很小，大家开始惊慌失措，士兵们挨家挨户敲打着房门，并要求人们做好准备。"

随后，亚弗洛耶夫的家庭以及他的同胞们被强制驱逐，经过18天的长途跋涉抵达哈萨克斯坦北部地区，大部分人在迁移过程中因病及劳累死亡。抵达目的地后，穆哈尔别克·亚弗洛耶夫被安置在佩尼科沃乡的一户俄罗斯家庭。

现已年近90岁的印古什老人亚弗洛耶夫就能够幸福地生活在这一和谐大家庭里感到欣慰，并向哈萨克人民表示衷心的谢意。

对于被强制迁离的族裔们来说，哈萨克斯坦成为了他们第二个故乡。目前共有2万多车臣-印古什族裔生活在北哈州。哈萨克斯坦民族和睦大会成立了"瓦伊纳克"车臣族裔公共联合会，而彼得罗巴甫尔市第17国家艺术学校如今还开设了车臣语课程。

【编译：冰山】