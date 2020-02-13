美国取消对哈萨克斯坦等25国WTO"发展中国家"优惠

哈通社/努尔苏丹/2月13日 -- 美国贸易代表署（USTR）日前表示，将修改贸易救济法中的1项关键豁免原则，取消对哈萨克斯坦、中国、巴西、印度及南非等25个经济体享有的WTO发展中国家优惠待遇。

彭博社11日报导，USTR周一发出通知，将缩减发展中和最不发达国家的内部规划名单，目的是在调查这些国家是否藉由出口补贴不公平的伤害美国产业，降低调查的门槛。

美国近年来持续表态，WTO续用发达国家、发展中国家的二分法已经过时，且让WTO部份成员在贸易上取得不公平的优势；白宫先前也曾表示，当最富裕的国家声称为发展中国家时，将对其他经济体造成损害。

USTR表示，美国有必要修改对发展中国家的反补贴调查方法；报导指出，特朗普政府这项做法，代表美国将大幅改变20年来对发展中国家的贸易政策，很可能导致美国未来对全球其他重要出口国的处罚，变得更加严格。

根据USTR通知，美国这次打算取消对25个经济体的特殊待遇，包括自称为发展中经济体的阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、巴西、保加利亚、中国、哥伦比亚、哥斯大黎加、乔治亚、香港、印度、印尼、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、马来西亚、摩尔多瓦、蒙地内哥罗、北马其顿、罗马尼亚、新加坡、南非、南韩、泰国、乌克兰和越南。

【编辑：木合塔尔·木拉提】