帕米尔高原惊现2500年前“美女”

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息， "这个墓葬埋有4个人的头骨，从骨骼和牙齿看，有3位女性、1位男性。"7月17日，正在吉尔赞喀勒墓地现场参加考古发掘的巴音郭楞蒙古自治州文物局副局长覃大海告诉记者。

"其中，一位女性是15岁以下，圆脸、瘦小；另一位女性是25岁左右，方脸、五官匀称，身体比较健壮。还有一对男女，年龄大约在30岁至40岁之间。"覃大海根据自己多年考古发掘的经验初步判断。而墓葬中，还有一支眉笔，其精致程度，可与现代眉笔相媲美。 记者了解到，吉尔赞喀勒墓地位于塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡曲什曼村的一个台地上，那些大面积错落有致的黑白石条遗迹，一明一暗的光线中，给人以太阳崇拜的直观印象。2007年，新疆考古工作者发现了这处墓地，经初步测定，距今2500年左右。 2013年5月至9月，由中国社科院考古研究所新疆工作队、喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所联合组成的考古工作队，在中国社科院考古研究所新疆工作队队长、博士巫新华率领下，前往吉尔赞喀勒墓地进行考古发掘，一共发掘了10座墓葬，出土了136件骨器、琉璃珠、陶器、石器、铜器等，证明了被称为"世界屋脊"的帕米尔高原至少在2500年前，是东西方文明交流的十字路口。 更重要的是，巫新华等考古专家综合这处墓地明暗光线的黑白石条和出土的鹰头骨、盛着15粒灼烧石子的木制火坛，还有拜火教祭祀用的引火棍等文物，认为这处墓地是拜火教遗存，类似这样的遗存在中国、中亚地区乃至亚欧大陆都比较罕见，所出土的火坛是目前世界上发现最早、最原始的明火入葬火坛。 拜火教又称祆教，是目前世界上最古老的宗教之一，创始人是伊朗人琐罗亚斯德。拜火教主张善恶二元论，崇尚火和光明。目前，国际学术界对拜火教起源于古伊朗还是中亚地区，一直没有定论。 2014年6月15日，巫新华博士再次率领考古工作队前往吉尔赞喀勒墓地展开考古发掘工作。当他们发掘出土这座墓葬的3位"美女"和1位男性头骨时，感到很震惊。覃大海介绍，这座墓葬虽说只有1米左右宽，但处在整个墓地最高处，四周被黑白石条包围，显示墓主人对拜火教的崇尚和身份的显赫。那么，为什么3位"美女"和1位男性处在同一墓葬中？他们是什么关系？墓主人有什么样的身份？是不是哪个部落的头领？相信随着考古发掘工作不断深入，这些谜团也将一一被解开。