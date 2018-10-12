库斯塔奈投资论坛框架下签署2510亿坚戈合作协议

哈通社/库斯坦奈/10月11日-第二届"Kostanay Invest 2018" 国际投资论坛近日在库斯塔奈举行。

以《库斯塔奈州投资潜力：新前景和新机遇》为主题的此次论坛就该地区的投资机会和出口潜力进行了讨论



库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫在会中发表了讲话，强调了在该地区举行国际投资论坛的重要性。



"此次活动是该地区举行的第二次论坛。在去年的活动中，28个投资项目获得批准。改善投资环境、与投资者进行公开对话、改善基础设施-这些都是库斯塔奈州政府的重要任务。目前，我们的工业区发展趋势良好，工业区包含11个重大项目，其中4个将在今年得到实施。"州长说。



值得一提的是，在今年的论坛框架下共签署了总价值达2510亿美元的19个备忘录。其中包括库斯塔奈州政府与"AYTEI GROUP"控股公司之间关于石材切割加工和生产瓷砖的备忘录，总价达70亿坚戈；库斯塔奈州和"Bio Grain"公司之间关于在该地区建立谷物和油籽加工厂的备忘录，总价达1110亿坚戈；以及库斯塔奈州政府与"Composite Group"之间关于生产白俄罗斯牌拖拉机的备忘录。



【编译：达娜】