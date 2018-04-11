阿尔及利亚军机坠毁遇难人数升至257人

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 据中新社报道，阿尔及利亚一军机11日上午在首都附近坠毁据，机上主要是军人，伤亡惨重。路透社援引阿尔及利亚国家电视台消息称，坠机死亡人数上升至257人。此前，阿尔及利亚应急部门称，坠机造成181人死亡。另据报道，飞机在起飞几分钟后坠毁。机械故障是空难可能原因之一。

当地时间4月11日，阿尔及利亚一架载有约200名士兵的军用飞机在该国首都附近坠毁。此前，阿尔及利亚应急部门称，坠机造成181人死亡。路透社援引阿尔及利亚国家电视台最新消息称，坠机死亡人数上升至257人。

阿拉伯国有电视台(Al Arabiya)网站报道称，这架俄制伊尔运输机于当地时间上午8时前坠毁在布法里克军用机场附近，并且爆炸起火。该机场所在地距离该国首都阿尔及尔约30公里。

阿尔及利亚军方消息人士向阿拉伯电视台(al-Arabiya)表示，此次空难无人生还。机上主要载有军人。飞机在机场附近坠毁。消息人士表示，飞机在起飞几分钟后坠毁。机械故障是空难可能原因之一。

报道称，包括至少14辆救护车在内的数十辆应急车辆被派往现场。目前救援人员正在扑救事发现场的火情。